Po sedmi letech se zvýší poplatek za odvoz popelnic v Novém Jičíně, kde každý občan zaplatí v roce 2020 nově 600 korun. Tedy o 48 korun více než nyní.

Sazba místního poplatku za komunální odpad se mimo jiné stanovuje z nákladů obce na uvedenou činnost v předešlém roce. „Město Nový Jičín vynaložilo v roce 2018 za odpady téměř 23 milionů korun, což je o dva miliony více než v roce 2017. Z toho přibližně 8,6 milionu korun šlo na pravidelný svoz odpadu z popelnic a kontejnerů. Zatímco náklady města rostou každoročně o miliony korun, občan zaplatí měsíčně pouze o čtyři koruny více než dosud, “ vysvětlila Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí.

Například v roce 2018 byly skutečné náklady přepočtené na osobu v největším městě okresu 910 korun, na příští rok se odhadují bez deseti koruny na rovnou tisícovku. „Rozdíl mezi skutečnými náklady a příjmy, do kterých patří i poplatek hrazený občany, pokrývá město ze svého rozpočtu,“ doplnil místostarosta Václav Dobrozemský.

I nadále platí, že poplatek za svoz a odstranění komunálního odpadu v daném roce musí občané uhradit do 30. června. Existují ale výjimky a i zde zastupitelé schválil jednu novinku. „Nová vyhláška města ale zároveň stanovuje, že tato služba bude pro děti o jednoho roku věku zdarma,“ potvrdila mluvčí města Marie Machková. „Od úhrady jsou osvobozeni také lidé, kteří pobývají déle než půl roku v zahraničí nebo 90 dní v nemocnici, klienti chráněného bydlení, domovů pro seniory a dětských domovů,“ upřesnila Ivana Langerová z finančního odboru.

Ještě o padesát korun více než v Novém Jičíně budou muset zaplatit za odpady ve Frenštátě pod Radhoštěm a jedná se v okrese zřejmě o nejvyšší sumu. Samotné schvalování navýšení se neobešlo na zastupitelstvu bez vášnivé diskuze. Přesto definitivně platí že pod Radhoštěm zaplatí 650 korun, což je o 60 korun více než v letošním roce.

„Odpad všeho druhu se stává velkým problémem celé společnosti. Týká se to i našeho města a všech jeho občanů. Každý z nás produkuje nějaký druh odpadu, ať je to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo a další odpadové komodity. S některými odpady se dá hospodařit, s jinými ne a ty končí na skládkách,“ uvedl Jiří Unruh, místostarosta města Frenštátu pod Radhoštěm.

Ve výši poplatku se promítají také příjmy od Ekokomu za separaci, za prodej železného šrotu a za zpětný odběr elektrozařízení. „Maximální zákonem přípustná výše poplatku je 1000,- Kč na poplatníka. V našem městě je 358 kontejnerů na 69 stanovištích. Během letošního roku došlo k několika nárůstům cen za svozy i skládkovné. Řešením pro snížení ceny místního poplatku za komunální odpad je vyšší třídění, zvýšení příjmů z tříděného odpadu, využití biologického odpadu pro kompostování a možná i změna systému svozu a likvidace odpadů v našem městě. V poplatku zaplatíme jen to, co vyhodíme, upřesnil místostarosta města. Splatnost poplatku je ve Frenštátě stanovena vždy do 31. října.

Po dlouhých dvanácti letech zvýšili zastupitelé stejný poplatek také v Kopřivnici, kde stoupne v roce 2020 z letošních 498 korun na 540 korun. I zde jsou důvodem stále rostoucí náklady na celý systém nakládání s odpady. Loni na tuto rozpočtovou položku padlo ve městě 14,3 milionů, příští rok by to mělo o další milion více.