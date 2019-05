Frenštát pod Radhoštěm – Okolo devadesáti obyvatel Texasu, potomků bývalých vystěhovalců přijelo v úterý 30. dubna do Frenštátu pod Radhoštěm. Prohlédli si expozici věnovanou vystěhovalectví v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm a zúčastnili se rovněž oficiálního přivítání na frenštátské radnici.

Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin připomněl, že první skupina obyvatel z Frenštátu a Trojanovic odcestovala do Texasu v roce 1856. Pamětní deska připomínající tuto událost je umístěna na domě č. 3 na frenštátském náměstí a jsou na ní příjmení rodin, které odešly z Frenštátu pod Radhoštěm jako první. „Jejich cesta vedla přes Hamburk do Galvestonu a pak dál do vnitrozemí a celého Texasu,“ poznamenal Miroslav Halatin s tím, že od roku 1856 do roku 1900 odešlo jen z Frenštátu pod Radhoštěm více než 1000 osob. „Dnes se někteří z vás jako jejich potomci vracíte na místa, kde kdysi vaši praprarodiče žili, kde měli svá obydlí a malá políčka,“ pokračoval.