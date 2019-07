Obě dvojice se pohybují v okolí Oderských vrchů. „Mládě bylo nalezeno pod hnízdem mrtvé ve stáří asi dvaceti pěti dnů, bylo ve velmi dobré kondici, vážilo 2057 gramů,“ uvádí ochránci zvířat z bartošovické záchranné stanice. Dodávají, že nejpravděpodobnějším důvodem úhynu je pád z hnízda při extrémním počasí, které v té době v lokalitě panovalo.

Své první hnízdění prožili sedmiletý samec Wabi a tříletá samice Oldřiška neúspěšné, ale ochránci zvířat z Českého svazu ochránců zvířat Nový Jičín uvádí: „Je to velký příslib pro další hnízdní sezony a je to vůbec poprvé, co po více než sto letech hnízdily na území ČR dva páry orlů skalních.“

Druhý monitorovaný pár si vedl lépe, orel Slávek a orlice Libavá o svého potomka nepřišli. „V současné době pečují o zhruba padesátipětidenní mládě, jedná se o jejich páté mládě v pořadí, a opět je to samička, kterou jsme pojmenovali Eliška. Nedávná kontrola potvrdila, že je mládě vitální a nic mu nechybí,“ uvádí ochránci zvířat z ČSOP NJ.

V minulosti měla tato dvojice mláďata Anežku, Báru, Cecilku a Dášu, letošní Eliška je tedy jejich pátou samičkou v pořadí. Ochranáři z ČSOP NJ vysvětlují jejich předešlá léta: „Tento pár poprvé zahnízdil v roce 2013, následně pak 2014, 2015 a 2016. Hnízdní sezonu 2017 vynechal, odpočíval a do hnízdění vůbec nešel. V roce 2018 hnízdění dopadlo špatně z důvodu rušení ze strany paraglidistů, došlo k zachlazení snůšky.“ Společně s paraglidisty a státní ochranou přírody se dohodli a tato nešťastná situace by se již neměla opakovat.