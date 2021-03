Co se děje v současné době v Suchdole nad Odrou?

Hlavně intenzivně připravujeme stavební místa pro rodinné domy. Po pravé straně na výjezdu ze Suchdola nad Odrou směrem na Hladké Životice by mělo vzniknout asi devět stavebních míst, ve druhé fázi později ještě kolem dalších dvaceti. Zima přerušila práce, ale předpokládám, že na jaře bude vše připraveno. Jinak jsme loni zateplili jeden obecní bytový dům, u úřadu městyse jsme rozšířili parkoviště. Máme rozpracované nějaké chodníky, plány jsou velké. Uvidíme, jak to půjde.

Je nějaká část městyse, kterou máte v oblibě?

Osobně mám rád krajinu nad přehradou Kletné směrem k rozhledně v Pohoři u Oder. V těch lesích trávím velice rád volný čas. Mám také rád obě suchdolská muzea, jak muzeum Moravských bratří, tak letecké, které je, myslím si, docela unikátní záležitost.

Je něco, co se Vám v Suchdole nad Odrou nelíbí?

Je tady pár míst, u nichž bych si představoval, že by mohla vypadat jinak, než vypadají, ale protože to není obecní majetek, tak na to nemám moc vliv. Suchdol vůbec za minulého režimu utrpěl dost velké rány. To byla klasická obec se statky a ten rozdíl mezi starousedlickou obcí, jako jsou třeba Bernartice nad Odrou, a Suchdolem nad Odrou je dost vidět.

Co Vám dělá radost?

Všeobecně mi dělají radost místní spolky. Myslím si, že tady máme aktivní spolky, ať už jde například o Western klub nebo o hasiče. Ti loni na podzim nemohli dělat tradiční lampionový průvod, tak vymysleli alespoň akci, která se jmenovala, myslím, Rozsviťme Suchdol. Šlo o to, aby lidi za okny svých příbytků rozsvítili světla. Hasiči si to potom objeli, natočili a nafotili. Máme také velmi aktivní kynology. A nemohu zapomenout na sportovce, kteří se starají sami o sebe a dokáží přilákat lidi.