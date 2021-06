Radujeme se z mnoha narozených dětí, říkají Vendula Jarošová a Pavel Křenek

Co do počtu obyvatel jsou Heřmanice u Oder druhou nejmenší obcí na Novojičínsku. O tom, co se tam děje, hovoří společně starostka obce Vendula Jarošová a místostarosta Pavel Křenek.

Starostka Heřmanic u Oder Vendula Jarošová a místostarosta Pavel Křenek. | Foto: archiv obce

Co se v současné nebo poslední době v Heřmanicích u Oder děje? V současné době máme vypracované projekty na budovu, v níž sídlí obecní úřad a základní škola, na sanaci a výměnu kotlů za čerpadla. Ještě letos chceme realizovat opravu komunikací, na kterou jsme dostali dotaci, chystáme se doplnit veřejné osvětlení. V plánu revitalizaci školní zahrady – na tento projekt jsme rovněž získali dotaci. Realizace bude na jaře příštího roku. Průběžně probíhají modernizace hřiště, obnova herních prvků na dětském hřišti, opravy na budově obchodu. V loňském roce uplynulo 30 let od osamostatnění Heřmanic u Oder, oslavy jsme vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemií covidu přesunuli na letošní 4. září. Výhled od mořského oka v Heřmanicích u Oder nezklame Přečíst článek › Z čeho máte radost? Máme radost z toho, že obec znovu provozuje hospodu, a také, že zde máme obchod. Radost nám dělá i základní škola, ve které se díky paní ředitelce podařilo otevřít pět ročníků. Radujeme se také z mnoha narozených dětí, od roku 2019 je jich osmnáct - to je za posledních deset let opravdu rekord. Je něco, co byste v Heřmanicích u Oder rádi změnili? Změnili bychom rádi naši finanční situaci. Máme mnoho objektů, které potřebujeme opravit, ale i přes poskytnuté dotace nemůže mnoho věci realizovat, protože nemáme peníze na dofinancování. Vždy volíme to, co je nejnutnější. To se však často nepotká s představou běžného občana. Emílie Doubková z Heřmanic čepuje, aby nezavřeli hospodu Přečíst článek › Které místo v obci máte nejraději, kam byste někoho pozvali? V obci máme bezesporu velkou nabídku procházek v okolí obce, krásné výhledy, krásné lesy, rybníky… Každého rádi zveme do naší Obecní hospůdky na čepované pivo. A je naopak nějaké místo, kam neradi chodíte? Není místo, kam bychom neradi chodili. U nás je krásně.

