Už po sedmé se ve frenštátském areálu Jiřího Rašky konaly v neděli 17. února oblíbené Raškohrátky a tradiční zimní akci nezkazilo ani neobvyklé jarní teplé počasí.

Raškohrátky si na Horečkách užily především děti. | Foto: Deník/Simona Mikšová

„Už tak poslední tři dny nám lidé volali, zda Raškohrátky letos nezrušíme, protože je velké teplo a nikde není sníh. Odpovídali jsme, ano máte pravdu, sníh není nikde, ale na Raškohrátkách bude. No a vidíte, co jsme slíbili, to jsme také dodrželi. Velké díky patří frenštátským skokanům, kterým se na svahu dětské sjezdovky za nemalého úsilí podařilo sníh udržet,“ popsala Lenka Křesálková z frenštátského městského kulturního střediska, které akci pořádá společně právě se skokanským oddílem TH Frenštát.

VELEVÝDRAP I RAŠKŮV ŠESTIBOJ