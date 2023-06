Sbírka na květiny v ulicích Kopřivnice v místním re-use centru předčila očekávání. Běží od ledna a lidé do ní mohou přispět dobrovolnou částkou, když si některou z nabízených věcí z centra odnesou domů. Výtěžek bude použit na nákup květin do ulic města. Lidé v Kopřivnici přispěli za necelý půlrok již částkou přes padesát tisíc korun.

Kopřivnické Re-use centrum, leden 2023. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Re-use centrum Kopřivnice funguje od září loňského roku a zpočátku byly veškeré věci poskytovány zájemcům zdarma.

„Někteří lidé chtěli provoz centra podpořit a zaplatit za odnášené věci alespoň symbolický poplatek. Proto jsme se rozhodli vyhlásit v lednu veřejnou sbírku, jejíž výtěžek použijeme na nákup rostlin do mobilních květinových nádob. V praxi to znamená, že u nabízených věcí je napsána cena a tu mohou lidé zaplatit do kasičky. Vše je na bázi dobrovolnosti, příspěvek může být vyšší, nižší, nebo žádný,“ vysvětlila Veronika Červeňová z odboru životního prostředí.

Po zhruba třech měsících od spuštění sbírky byla kasička plná a bylo v ní nashromážděno 20 178 korun. Dnes musela být pokladnička otevřena podruhé a výsledek je ještě příznivější – uvnitř bylo 31 659 korun.

„Jsme rádi, že jsme sbírku neorganizovali zbytečně a moc děkujeme všem, kdo do ní přispěli! Je to pro nás signálem, že se lidem myšlenka re-use centra líbí a že podobné aktivity mají smysl,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček. Teď už je pokladnička znovu zapečetěna a sbírka dále pokračuje. Peníze bude moci odbor životního prostředí použít až po oficiálním vyúčtování sbírky na začátku příštího roku. „Už teď je jasné, že se nastřádá pěkná částka, díky níž zkrášlíme ulice našeho města,“ doplnila Veronika Červeňová.

Re-use centrum Kopřivnice

Re-use centrum se nachází v areálu Sběrného dvora na ulici Panské a aktuálně je otevřeno v pracovní dny od 8 do 18 hodin a v soboty od 8 do 16 hodin.

Odevzdávat v něm lze široký sortiment od nádobí a hraček přes knihy a hudební nosiče, hodiny, hudební nástroje, kočárky, autosedačky, kufry až po umělecké předměty, sportovní potřeby či drobnější nábytek. Výjimkou je čalouněný nábytek, který není přijímán z hygienických důvodů, a elektronika, u které není možné vyzkoušet funkčnost a ověřit revizi.