Tisková mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková připomněla, že kopřivnické Re-use centrum funguje od poloviny září loňského roku a až doposud si odtud lidé mohli odnášet věci zdarma. V lednu se ale u nabízených předmětů objevily cenovky. „Jedná se o doporučené ceny, jejichž zaplacením přispějí lidé na pořízení rostlin do květinových nádob ve městě. Placení je dobrovolné,“ sdělila Lucie Macháčková.

Přesně tak to fungovalo v úterý 17. ledna, kdy jsme kopřivnické Re-use centrum navštívili. „Ty cenovky jsou tady teprve několik dnů,“ reagovala pracovnice centra na můj dotaz a věnovala se třídění knih. V nabídce jsou ale také DVD nosiče, LP desky, CD nosiče, nějaký nábytek, skleničky, kočárky, umývadla, lyže, přilby a mnoho dalších věcí. Na regálech nad některými nebo přímo na některém zboží jsou barevné cenovky. Ty jsou veskrze symbolické, od 10 korun.

Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí uvedla, že první půlrok centrum fungovalo ve zkušebním režimu, kdy si lidé mohli odnášet věci zadarmo. „Někteří lidé však chtěli provoz centra podpořit a zaplatit za odnášené věci alespoň symbolický poplatek. Proto jsme se po vzoru jiných měst rozhodli, vyhlásit v Re-use centru veřejnou sbírku, jejíž výtěžek použijeme na zkrášlení našeho města - nakoupíme z něj rostliny do květníků. V praxi to znamená, že u nabízených věcí je uvedená cena a tu mohou lidé zaplatit do kasičky. Vše je na bázi dobrovolnosti, příspěvek může být vyšší, nižší, nebo žádný,“ vysvětlila Lucie Kubalcová.

Připomněla také, že do Re-use centra mohou lidé nosit nepotřebné předměty ze svých domácností, případně si odnést něco, co zde odložili jiní. „Co je pro jednoho odpadem, je pro druhého pokladem - na tom je v podstatě princip Re-use centra založen. Přínosy jsou ekologické i ekonomické,“ doplnila Lucie Kubalcová.

Nyní tak mají návštěvníci Re-use centra nejen možnost odnést si něco potřebného či zajímavého, ale také přispět na dobrou věc – na zkrášlení města. Na možnost přispět upozorňuje návštěvníka Re-use centra letáček hned u vchodu, který informuje o veřejné sbírce. Nedaleko něj je pokladnička.

Re-use centrum v Kopřivnici se nachází v areálu sběrného dvora v Panské ulici, otevřeno je v pracovní dny od 8 do 16 hodin a v soboty od 8 do 12 hodin. Město si zatím fungování centra pochvaluje, lidé ho využívají hodně.

V Re-use centru je možno odevzdávat široký sortiment od nádobí a hraček přes knihy a hudební nosiče, hodiny, hudební nástroje, kočárky, autosedačky, kufry až po umělecké předměty, sportovní potřeby či drobnější nábytek. Výjimkou je čalouněný nábytek, který není přijímán z hygienických důvodů, a elektronika, u které není možné vyzkoušet funkčnost a ověřit revizi.