„Neodcházím v žádném případě ve zlém,“ řekl Jiří Klein svým kolegům v zastupitelstvu. Novojičínské strážníky vedl od května 2014 a během následující let se Městská policie Nový Jičín stala známou po celé zemi. Dopomohl k tomu styl práce a také komunikace strážníků s občany v ulicích, a také na na sociálních sítích.

Na facebooku má profil strážníků z Nového Jičína téměř 10 tisíc fanoušku. Pro srovnání, tohoto čísla nedosahuje ani pražská městská policie - největší v zemi.

„Věřím, že vnímání Městské policie Nový Jičín občany je úplně jiné, než když jsem nastupoval. Více jsme se přiblížili občanům, více s nimi umíme komunikovat, umíme reagovat na jejich podněty,“ těší odcházejícího ředitele. „Hledáme spíše příležitosti, jak lidem pomoci a problémy řešit, než je sekýrovat a řešit jejich přestupky. Samozřejmě vnímám, že stále je co zlepšovat. “ uvědomuje si Klein.

Na mysli má především problém s bezdomovci, který se opakovaně na zastupitelstvu řeší, nicméně možnosti, nejen strážníků, jsou velice omezené. „Většinou jsou znečištění, páchnou ale přitom nic jiného nepáchají. Není to jednoduché a všechna města s tím bojují. Jsem rád, že v Novém Jičíně není tato problematika jen na městské policii, ale že se snaží těmto lidem pomoci sociální odbor, charity, ale oni musí sami chtít,“ dodal ředitel.

V rámci výkonu svého povolání musí strážníci často řešit s občany řadu nepopulárních záležistí a stávají se nezřídka kdy jejich hromosvodem hněvu a urážek. Nicméně je nutné dodat, že za působení Jiřího Kleina městská policie například zcela upustila v Novém Jičíně od rozdávání botiček a celkově si získala mezi občany vyšší důvěru. „Chtěl bych mu veřejně za jeho práci poděkovat,“ pronesl na zastupitelstvu starosta města Stanislav Kopecký a nebyl sám. „Za všechny občany Žiliny mu mám vyřídit velký dík, protože co se týče naší městské části, tak tady byl ten posun práce městské policie opravdu velký. Děkujeme,“ řekl Jaroslav Perútka, zastupitel a předseda osadního výboru místní části Žilina.

Od 1. dubna nastupuje Jiří Klein do pozice ředitele Městské policie Opava. „Je to pro mě jakýsi směr vzhůru, přeci jen je Opava statutární město, je zde větší městská policie. Je to výzva, protože situace v Opavě není úplně nejlepší, mediálně a tak dále. Chtěl bych rozšířit můj styl práce někam dále,“ dodal na závěr Jiří Klein.

K TÉMATU

Jak a kdy bude vybrán nový ředitel novojičínských strážníků vedení města ještě konkrétně neví. „Možností je několik,“ připomíná mluvčí radnice Marie Machková s tím, že na návrh starosty může zastupitelstvo města pověřit plněním úkolů při řízení městské policie jakoukoli osobu, která splňuje zákonem dané podmínky. Může to být také někdo z řad současných strážníků, ale může se vypsat i výběrové řízení.



„Podle mě je transparentnější, ať už směrem k členům městské policie nebo k veřejnosti, klasické výběrové řízení. Zastupitelstvo města by pak pověřilo plněním úkolů při řízení městské policie vítězného kandidáta. Do doby, než bude znám nový ředitel městské policie, bude jeho funkci zastávat zástupce ředitele," dodal na závěr starosta Kopecký.