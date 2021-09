Ředitel této frenštátské školy Josef Stieborsky událost potvrdil. „Tomu tatínkovi jsem řekl, že takový postoj odmítám, a že momentálně musím přivítat prvňáčky. Sdělil jsem mu, že prozatím nemá syn do školy chodit a po přivítání prvňáčků to s ním projednám,“ uvedl Josef Stieborský.

Když se později vrátil na místo, rodič už tam nebyl, posléze ředitel školy zjistil, že vše nakonec dopadlo, jak mělo. „Na poradě mi paní učitelka řekla, že dítě do školy přišlo s tím, že se chce nechat otestovat a chce být ve škole. Byla to taková bouře ve sklenici vody,“ poznamenal Josef Stieborský.

Na dotaz Deníku, zda v takovém případě nedochází ke kolizi Zákona o povinné školní docházce a Zákona o veřejném zdraví, ředitel Stieborský uvedl, že Zákon o veřejném zdraví má v tomto případě navrch. „Je to složité, ale byl jsem připravený na to, že by taková situace mohla nastat, protože ten tatínek už si s námi dopisoval. Takže jsem něco takového očekával. V tu chvíli tady byl i pan místostarosta a lidé, kteří to viděli, a musím říci, že mě to nějak nezneklidnilo,“ pokračoval Josef Stieborský s tím, že na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je přesný manuál, jak mají školy postupovat.

„Počítá se s tím, že někteří lidé budou dělat takové potíže. Je dobře, že se to nakonec vyřešilo samo,“ doplnil ředitel záhuňské školy.

Poté ještě poznamenal, že lidé, kteří odmítají testování dětí ve škole nebo aby případně nosily roušky, si neuvědomují, že nejde jen o jejich dítě. „Nemusí ani vědět, že jsou nakažení virem a nakazí ostatní děti. Ty asi nebudou nějak zásadně nemocné, ale přenesou to na další generaci, na rodiče nebo prarodiče, a tam už může být průšvih,“ uzavřel ředitel školy.