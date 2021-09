„V průběhu stavebních byly objeveny nezmapované inženýrské sítě, které byly v kolizi s přeložkami. Funkční sítě bylo potřeba respektovat, nefunkční odpojit, to vše ručně za plného silničního provozu. Tyto nečekané komplikace a také problémy s dodávkami materiálu prodloužily termín realizace přeložek. Dle sdělení zástupce SmVak budou práce trvat minimálně do poloviny října. Z toho důvodu není možné stihnout rekonstrukci křižovatky ještě před příchodem zimního období a bylo rozhodnuto o jejím odložení,“ uvedl Jiří Štěpán u odboru rozvoje města s tím, že nový termín zahájení přestavby křižovatky je stanoven na duben 2022.

Stavební práce na křižovatce ulic Obránců míru, Francouzské a Školní za pár týdnů ustanou a pokračovat budou až na jaře. Jakmile budou dokončeny přeložky vody a kanalizace, bude křižovatka kvůli bezpečnosti zimního silničního provozu uvedena do původního stavu. Přestavba na kruhový objezd začne v dubnu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.