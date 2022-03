Jednou z největších akcí, která je připravená, je sportovní hřiště v areálu Základní školy Npor. Loma Příbor. Půjde o rekonstrukci stávajícího atletického oválu, uvnitř kterého by mělo vzniknout fotbalové hřiště s umělou trávou a umělým osvětlením. V minulém roce jsme tam dokončili dvě multifunkční hřiště a ještě chceme areál doplnit o nějaké zázemí, jako jsou pítko pro sportovce a bouda pro uložení sportovního náčiní. Sportoviště bude sloužit základní škole, spolkům i veřejnosti. Bude možné tam hrát třeba basketbal nebo volejbal, tak doufám, že to bude mít velký přínos. Další velkou akcí je rekonstrukce objektu, který je v těsné blízkosti rodného domu Sigmunda Freuda. Slouží jako administrativní budova, v níž máme dva odbory a sídlí tam stavební úřad. Objekt by měl projít celkovou rekonstrukcí. Bude zachovaná historická část a počítáme i s částí, která bude pojata hodně moderně. S oběma akcemi chceme začít letos. V letošním roce by se měl také budovat kruhový objezd na křižovatce ulic Hukvaldská a Místecká. Je to akce Moravskoslezského kraje, kterou město iniciovalo, protože, když se vybudovala dálnice D48, tak se zkomplikovalo napojení na místní část Hájov, obec Trnávka a obec Kateřinice.

V roce 2015 Příbor zvítězil v celorepublikové soutěži Historické město roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Jak to ve městě vypadá s bytovou a individuální výstavbou? Jsou ve městě podmínky pro stavbu rodinných domů?

V tomto volebním období jsme dokončili šestatřicet parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za školou Npor. Loma. Všechny se nám podařilo prodat, takže je to velmi úspěšný projekt. Je to celé zasíťované, jsou tam parkovací místa, komunikace, je to dobře připravené. Jako město tam máme regulační podmínky – stavebníci musí dodržet určitou barevnost objektů, uliční čáru, sklon střechy a další věci. Jsou tam dvě zóny, v jedné mohou být jen sedlové střechy, ve druhé domy s plochou střechou. Měli jsme vyčleněnou ještě další plochu pro bytovou výstavbu, která má zhruba deset tisíc metrů čtverečních. V tomto případě jsme přistoupili ke speciální soutěži, kdy nám developeři předkládali architektonické návrhy a my jsme dělali soutěž o právo provést stavbu. Vítěz složí nějakou jistinu a pozemek, na němž staví, mu připadne až po výstavbě. Chtěli jsme si tak zajistit, že stavitel bude ctít nastavená pravidla. V té lokalitě je navrženo osmdesát bytů ve dvou objektech a také podzemní garáže. V zadávacích podmínkách jsme měli i zelenou střechu, takže i ta tam bude. Nejnovější informací je, že v bývalé textilní Flussově továrně pod náměstím chce další developerská firma postavit byty pro mladé. V současné době ještě nabízí šest parcel na individuální bytovou výstavbu soukromý investor v místní části Prchalov.

Když se ohlédnete za dosavadním volebním obdobím, je nějaká investiční akce, kterou byste chtěl vyzdvihnout nad ostatní?

Velkou výzvou byla radnice. Přistoupili jsme k celkové rekonstrukci, kterou jsme rozdělili na dvě etapy. První etapa byla provedená v letech 2017 až 2018, to se jednalo o rekonstrukci fasády z náměstí a Jičínské ulice. Následovala celková rekonstrukce, protože jsme mohli všechny úředníky přesunout na téměř dva roky do rekonstruované ubytovny na Jičínské ulici, do objektu, který je známý jako „hvězdárna“. V radnici je nově vybudovaný bezbariérový přístup – v její zadní části je nový výtah. V budově se dělaly nové rozvody inženýrských sítí. Je tady nová klimatizace, v celém objektu jsou zrekonstruované dřevěné podlahy, včetně kazetové podlahy v kanceláři starosty města. Další důležitou akcí, kterou jsme dělali, byla novostavba sběrného dvora a re-use centra. Nerad bych zapomněl na Základní školu Jičínská, kde jsme nechali vyměnit okna a udělat novou fasádu.

Potýká nebo potýkalo se město při realizaci některých akcí s většími obtížemi?

Docela jsme si užili při rekonstrukci radnice, ale nenazval bych to obtížemi. Šlo o četné diskuze s památkáři, neboť radnice, podobně jako další objekty v centru města leží v městské památkové rezervaci. Rekonstrukce se prodražila, ale chtěli jsme využít toho, že máme prázdný objekt, do kterého nebudeme chtít investovat třeba dalších patnáct let. Myslím si, že to bylo ku prospěchu věci. Problém se také vyskytl během výstavby sběrného dvora, kdy se zjistilo, že v místě je kontaminovaná zemina. Jen tím, že jsme změnili zatřídění zeminy, se projekt prodražil o zhruba tři miliony korun.

Je něco, co vám v Příboře chybí? Co byste chtěl, aby ve městě bylo?

Dlouhodobě řešíme, že by tady mohla vzniknout sportovní hala, v níž by se dala hrát většina sportů na profesionální úrovni. Ať už florbal nebo volejbal. To by se mi líbilo, ale momentálně to není na pořadu dne. Další věcí, o níž se chci zmínit, jsou dva objekty na náměstí, jejichž majitel se bohužel přestěhoval na Slovensko a sdělil, že není v jeho silách, aby s domy něco udělal. Momentálně je na stole nabídka k odkoupení těch objektů, a pokud by zastupitelstvo souhlasilo, řešili bychom co s tím udělat. Kdyby se to podařilo, bylo by to skvělé.

Máte ve městě oblíbené místo, které rád navštěvujete?

Mám hodně rád uličky pod farním kostelem Narození Panny Marie. Tam se také podařilo udělat nové schodiště k nábřeží u řeky Lubiny. Loni jsme měli první ročník příborského běhu, který organizoval odbor kultury ve spolupráci se skauty. Mělo to velký ohlas a trasa vedla také právě uličkami pod náměstím až ke kostelu a na náměstí. A pak mám rád náš starý hřbitov a jeho atmosféru.