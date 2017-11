Rekonstrukce úřadu odhalila vážné závady

Závady, které mohly mít i fatální následky odhalila rekonstrukce budovy úřadu městyse v Suchdole nad Odrou. Práce se tak určitě protáhnou.

Budova úřadu v Suchdole nad Odrou.Foto: Suchdol-nad-odrou.cz

Rekonstrukce úřadu městyse, jejíž součástí je i nadstavba nad obřadní síní, začala letos na jaře a měla původně končit v prosinci. Jenže, jak uvádí starosta Suchdolu nad Odrou Richard Ehler v posledním vydání suchdolského zpravodaje, po zahájení prací a odstranění krytů konstrukcí, byl zjištěn nečekaně špatný technický stav objektu přístavby obřadní síně. Zjistilo se, že objekt byl nesprávně založený již při zahájení stavby před 40 lety a tak kvůli špatným základům poklesla venkovní stěna směrem k zatrubněnému potoku, místy až o osm centimetrů.

Kromě špatně provedených základů bylo zjištěno, že byl ošizen beton, po otevření střechy obřadní síně se zase ukázalo, že původní nosníky znehodnocuje hloubková koroze. Tak jako v případě špatných základů se opět k této věci musel vyjádřit statik, který navrhnul postup zesílení konstrukce. „Můžeme být rádi, že jsme se do rekonstrukce pustili, protože nebýt jí, hrozilo, že během několika let se část stavby obřadní síně mohla bez varování zřítit!“ píše ve zprávě starosta Ehler s tím, že po celé délce podlahy v obřadní síni se táhne podélná prasklina.

Na další problém Suchdolští narazili, když nechali strhnout dřevěné obložení v kanceláři starosty a místostarostky. „Naštěstí!“ komentuje Richard Ehler rozhodnutí, neboť obložení mělo na stěnách původně zůstat.

Celá stěna totiž byla podsekaná rýhou o rozměrech 25 x 25 centimetrů, v ní bylo vedené potrubí. „U třicet centimetrů hrubé nosné zdi to je mimořádný průšvih, vše drželo jen na pěti centimetrech a zdivo již bylo notně popraskané,“ konstatoval suchdolský starosta.

Naštěstí se na všechny tyto závažné nedostatky přišlo včas, ale je jasné, že termín dokončení rekonstrukce bude pozdější. „Zdržení bude zhruba dva, možná dva a půl měsíce – teď to vypadá na konec února. Jsou to věci, které se nedají odhadnout a vždy, když se dělá oprava starého, tak se člověk občas nestačí divit, co tam všechno najde, třeba když se sundá obložení,“ uvedl pro Novojičínský deník starosta Suchdola nad Odrou. „Naštěstí se na to přišlo a nebude to mít ani nějaký velký vliv na peníze,“ dodal Richard Ehler.