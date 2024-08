„Metrové polystyrenové figurky – tedy spíše figury – jsme pořizovali v červnu. Premiéru si s nimi užily děti i dospělí při zakončování letošního školního roku v červnu v centru našeho města,“ popisovala Adéla Veřmiřovská z radnice. Tehdy ale účastníci hry měli nafukovací kostku, se kterou si škaredě pohrával vítr, a tak nakonec museli hru ukončit kvůli dešti.

Při rozlučce s prázdninami napadlo „hravé“ vedení města použít obří Člověče nezlob se k uznání českého rekordu. Z pelhřimovské agentury sdělili, že zápisy týkající se této hry zaznamenali tři. Například v souvislosti s největším počtem živých lidských „figurek“. Agentura vyslala do Kopřivnice svého komisaře Michala Jurečku, aby dohlédl na průběh pokusu o rekord – v tuto chvíli již úspěšný. Probíhal za tropického počasí a hráči měli k dispozici pitný režim, vějíře, rozprašovače vody i opalovací krém.

Hrálo se na čtvercové ploše o stranách s rozměrem 8,8 metru, za políčka a domečky sloužily barevné podložky, kostky měli v Kopřivnici pěnové. Jeden ze čtyřčlenných týmů tvořili zástupci vedení města, druhý místní dětí, třetí aktivní senioři a čtvrtý vylosovali z přihlášených na sociálních sítích.

Partie začala po třetí hodině odpoledne a nikdo nikoho nešetřil, vyhazovalo se jako o život… Starosta nestarosta, když to vyšlo, šel prostě ven. První se do domečku dostaly figurky – jak jinak – dětských hráčů.

„Jsme rodinné družstvo. Člověče nezlob se, to hráváme často a rádi. Proč to nezkusit s někým jiným a dopomoci k rekordu,“ popisovala Martina Bordovská za hráče z řad veřejnosti. Ta nastoupila s maminkou Janou, devítiletou dcerou Natálkou a brzy dvanáctiletým synem Patrikem. „Popravdě, netrénovali jsme. Ale děti se tou hrou bavily naposledy při cestě z Trojanovic, kde žijeme, k babičce do Kopřivnice, takže to měly ještě v čerstvé paměti,“ prozradila sympatická účastnice rekordu. „Člobrdo“ i ona označila za typickou českou zábavu, která pojí lidi dohromady.

Rekord opět zviditelnil jak Kopřivnici, tak aktivity, které se tady pořádají pro obyvatele. Největší Člověče, nezlob se! sehráli v rámci zakončení dvouměsíčního prázdninového programu „Někdo ven???“ a jeho mottem bylo Zapoj se!

„Dělali jsme ho už podesáté. Letos byly připraveny zóny výtvarná, hudební, graffiti, podcastová, skate a parkour. Nechyběla open-mic hudba, exhibice či workshopy. Do programu se mohl aktivně zapojit každý, kdo měl chuť, všichni odvážlivci, kteří chtěli předvést, co umí,“ dodala koordinátorka projektu Lenka Heráková.