Za dlouhá léta největší obchod uzavřelo město Nový Jičín. Prodalo zbývající pozemky v průmyslové zóně, získá za ně téměř 150 milionů korun.

O schválení a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v budoucí průmyslové zóně v lokalitě Hřbitovní – Propojovací jednali zastupitelé Nového Jičína na posledním zasedání. Záměr prodeje zhruba 133 tisíc metrů čtverečních schválili již předloni na podzim. Část občanů v reakci zaslala městu petici s názvem Stop prodeji pozemků v průmyslové zóně, v níž s prodejem posledních průmyslových pozemků nesouhlasí.

Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský na červnovém zasedání zastupitelstva předestřel, že nabídku na koupi pozemků předložily společnost Panattoni a společnost CTP, která již v novojičínské průmyslové zóně podniká.

„Jako lepší byla vyhodnocena nabídka společnosti CTP, a to zejména z důvodu, že město má zájem pozemky prodat ihned po schválení zastupitelstvem, investor se stane ihned vlastníkem. Panattoni nabízela smlouvu o budoucí kupní smlouvě se lhůtou třiceti měsíců. Společnost CTP nabízí výraznou část kupní ceny ihned po uzavření smlouvy a následně splátkování do tří let s promítnutím inflace v plné výši. Panattoni nabízela úhradu až po třiceti měsících a uzavření vlastní kupní smlouvy,“ vysvětlil důvod doporučení Václav Dobrozemský.

Proti prodeji několikrát vystoupila zastupitelka Kateřina Konečná, která argumentovala, že město nejedná s péčí řádného hospodáře a zdůrazňovala, že ve znaleckém posudku použil znalec do porovnání hodnoty nevhodné pozemky, které mají v územním plánu jiné zařazení. „Myslím si, že prodej tak velkého majetku města by si zasloužil posudek, který by nemohl být zpochybněn,“ řekla Kateřina Konečná. Poukazovala také na to, že firma Panattoni nabídla celkově o 5,3 milionu korun více v kupní ceně a další peníze v poplatcích a příspěvcích. Firma Panattoni nabídla 960 korun za metr čtvereční, CTP 920 korun.

Zatímco Kateřina Konečná opakovala, že se pozemky nemají prodávat, místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka uvedl, že původně byl rovněž proti prodeji, ale nyní, když se navýšila cena, která zohledňuje i inflaci, souhlasí. „Navíc slíbili vybudování zastávky a cyklopruhů, což jsou pro někoho možná drobnosti, ale je to důležitá věc. Retenční nádrže, které vybudují, a do nichž bude sváděná voda z budov, budeme moci využívat pro zalévání,“ uvedl mimo jiné Ondřej Syrovátka.

Skeptický je rovněž zastupitel Jaroslav Dvořák. „Příští generace nás nepochválí, protože nic kromě skladů tam nebude, možná menší výroba,“ míní Dvořák (Společnost CTP se zavazuje k zástavbě 60 procent staveb ke skladování a 40 procent k výrobě - pozn. red.).

Pro prodej hlasovalo 17 zastupitelů, 6 se zdrželo, 4 byli pro. Společnost CTP získá 132 535 metrů čtverečních za zhruba 147 milionů korun, k tomu městu zaplatí za projektovou dokumentaci a náklady připojení nemovitostí k distribuční síti. Celkově tak město Nový Jičín získá za pozemky v průmyslové zóně téměř 156 milionů korun.

