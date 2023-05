Další oblíbený Restaurant Day, tedy festival jídla, se koná v Kopřivnici.

Restaurant Day v Kopřivnici, rok 2012. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Oblíbený festival jídla, díky němuž si mohou amatérští kuchaři či cukráři otevřít na jeden den svou vlastní restauraci a pohostit kolemjdoucí. To je Restaurant Day, který se tu koná v neděli 14. května od 14 hodin se v sadu E. Beneše.

Odvahu předvést své kulinářské umění veřejnosti již sebralo asi 20 přihlášených restauratérů, další se ještě mohou přidat. Určitě tedy bude z čeho vybírat! Chybět nebude ani dobrá muzika a doprovodný fairtradový program připravený ve spolupráci se Zdravým městem Kopřivnice.

Lidé v Kopřivnici mohou navrhovat Koprojekty. Na jejich nápady je určen milion

„Restaurant Day měl vždy blízko k podpoře lokálních produktů a fair trade. Proto jsme se s organizátory dohodli, že opět spojíme síly a uspořádáme Férovou akci, která v sobě skloubí to nejlepší z Férové snídaně a Restaurant Day. Letos budeme mít na místě městský Vypečený stánek, kde budeme nabízet vlastnoručně připravené dobroty z fairtradových surovin, do jejichž přípravy se zapojí i vedení města. Výtěžkem z prodeje přispějeme do charitativní sbírky, která bude vyhlášena organizátory akce. Právě u Vypečeného stánku budeme také rozdávat odměny „na triko“ účastníkům kampaně Do práce na kole,“ uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová s tím, že Férová akce je součástí projektu KOPRtuUR spolufinancovaného z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoj a místní Agendy 21.

K TÉMATU

Pro další informace sledujte facebook Restaurant Day Kopřivnice.