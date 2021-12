Na poslední Štěpánské zábavě hrál Mirek Komárek se svým kolegou DJ Michalem Seidlem v roce 2019 v Ludgeřovicích.

„To byla větší akce pro pět set až sedm set lidí. Bohužel teď kvůli covidu se tyto i další akce nekonají. Měl jsem letos Michalu Seidlovi opět se Štěpánskou pomáhat a opět v Ludgeřovicích, ale vše je zrušeno,“ konstatuje Mirek Komárek, který působí jako DJ pětatřicet let. Štěpánské zábavy dělal hlavně na severní Moravě například v Sudicích, Kobeřicích, Borové, Melči, Kravařích nebo Opavě. Jinak ale hrál napříč republikou, od Plzně, Českých Budějovic až po Jablunkov.

Jak již bylo řečeno, tak opravdový boom prožívaly Štěpánské zábavy v devadesátkách, ještě před vznikem hudebních a tanečních klubů. Většinou je pořádaly vesnické složky jako hasiči, chovatelé nebo sportovci.

„Tehdy byly tyto akce opravdu hodně rozšířené. Celý měsíc se nemohlo nikam jít, byla to první taková zábava po Vánocích. Když už pak byly kluby, konaly se tam různé akce samozřejmě i před Vánocemi. Pak už byly Štěpánské jen o názvu. Ale to, že byli lidé natěšeni, že se potkají, zatančí si, už pak takové jako v miléniu nikdy nebylo,“ míní Mirek Komárek.

Právě zmíněná natěšenost k setkání a zatancování si, byla pro tehdejší Štěpánské charakteristická.

„Nebyl Facebook, sociální sítě, internet. Bylo to skutečně o tom, že se lidé, známí, potkali a zatancovali si. Pak když už byly akce v klubech skoro každý týden, bylo to takové více všední. Hlavní rozdíl mezi Štěpánskou a klasickou diskotékou byl v těch devadesátkách myslím v tom, že se vždy přijelo do prázdného sálu, kulturáku. Pak už byly diskotéky vybavené, majitelé si to udělali po svém a už to byly ty dané kluby. Tehdy se přijelo s aparaturou do sálu, vše se připravilo podle našich představ na místě,“ vzpomíná.

Hrály se různé žánry, vesnici od vesnice. „Vesměs ale to, co se hrálo v rádiích. Tehdy fungoval Helax, takže i tyto novinky. Vím, že jsme je jezdili shánět do Polska, protože v Česku ještě nebyly. Na Prajzské se pouštěla spíše rockovější muzika, v Opavě se zase hrálo jinak, spíše tanečně. A samozřejmě v devadesátkách nesmělo chybět klasické disko. Ale opravdu to záleželo jak na kterém místě,“ říká Mirek Komárek.

Whiskey tekla proudem

Jako na každé „správné“ zábavě, ani ty Štěpánské se neobešly bez občasných alkoholových rvaček a příjezdu sanitek.

„To si člověk tak nějak vybavuje. Tehdy se začala hodně pít whiskey, bourbony, tolik lihovin jako dnes ale samozřejmě nebylo. Dnes je to takové (snad) kulturnější, každý má svou vybranou chuť,“ dodává Mirek Komárek s tím, že on sám má nejlepší vzpomínku na Štěpánskou zábavu z Kobeřic.

„Byla to jedna z prvních, kterou jsem dělal, byl jsem tam jako host. Vzpomínám, že tam bylo opravdu narváno, myslím, že se to tehdy konalo v restauraci, které se říkalo U Třech (Uličky). Tam byla skutečně cítit ta nefalšovaná natěšenost lidí se setkat a pobavit. A pak, když jsem hrával v Sudicích, hrával jsem vlastně pro své kamarády. Věděl jsem, jak na ně, co mají rádi za muziku. Teď jsem tam dělal oslavu šedesátých narozenin mého kamaráda a souseda, takže jsem si to po těch pětadvaceti letech trochu zopakoval,“ uzavírá s úsměvem DJ Mirek Komárek, kterého mohou zájemci sledovat na Facebooku LaPerfecto.