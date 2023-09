Po uzavření ulice Kpt. Jaroše kvůli opravě mostu se řidiči budou muset připravit na to, že zanedlouho v Kopřivnici neprojedou dalšími ulicemi. Město má v plánu výměnu povrchů v okolí autobusového nádraží.

Komunikace v blízkosti autobusového nádraží před opravami - 19. září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Mluvčí města Kopřivnice Lucie Macháčková upřesňuje, že od 2. října do 15. října, bude uzavřena polovina propojovací komunikace podél autobusového nádraží v úseku mezi sjezdem k marketu Tesco a sjezdem na ulici Čs. armády. „K Tescu i k autobusovému nádraží se řidiči dostanou pouze z křižovatky u železniční zastávky. Během první etapy obslouží autobusy všechny zastávky, jen pro příjezd a výjezd z nádraží budou častěji využívat nadjezd nad železnicí,“ uvádí Lucie Macháčková.

Druhá etapa, která má začít 16. října, omezí dopravu výrazněji, a to až do 1. prosince. „Dojde k uzavření druhé poloviny propojovací komunikace podél autobusového nádraží, křižovatky na ulici Nádražní a zhruba dvousetmetrového úseku na této ulici. Příjezd do centra města, k Lidlu a Kauflandu bude možný pouze ve směru od Štramberka, tedy po komunikacích Záhumenní, Husova a Štramberská,“ upozorňuje mluvčí Kopřivnice.

Opatření budou mít dopad na autobusovou dopravu - jednotlivé spoje budou z autobusového nádraží vyjíždět na ul. Čs. armády. „Zastávky u Kauflandu nebudou obsluhovány, neboť kvůli svým rozměrům budou muset autobusy k otočení využívat smyčku kolem radnice – část komunikace kolem radnice bude zjednosměrněna a přizpůsobena projíždějícím autobusům. Kvůli odlehčení dopravy budou moci osobní automobily parkující v areálu Tatry využívat průjezd u Muzea nákladních automobilů Tatra s výjezdem na ulici Husovu,“ pokračuje Lucie Macháčková s tím, že v plánu je také rekonstrukce zpomalovacího prahu před Vilou Machů spojená s vybudováním dešťové kanalizace.

Obě etapy bude provázet přečíslování a nové rozmístění stanovišť autobusového nádraží při zachování vždy jen jednoho výjezdu autobusů. Během druhé etapy budou platit výlukové jízdní řády autobusů, kterých se realizace stavby dotkne. Tyto jízdní řády by měly být zveřejněny pravděpodobně první týden v říjnu, a to na dotčených zastávkách, na webu města i Koordinátora ODIS.