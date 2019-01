Novojičínsko – Husté sněžení se nevyhnulo ani našemu regionu, takže by řidiči měli jezdit se zvýšenou opatrností. Dopravní policisté proto upozorňují řidiče, že se v zimním období stává nejvíce dopravních nehod s tragickými následky.

Na místě je tady zvýšená opatrnost, která je tou nejlepší prevencí. Podle tiskového mluvčího Policie ČR ve Frýdku-Místku Ivan Žurovce mohou v současné době jezdit na letních pneumatikách jen ti největší hazardéři. Tato výměna není ovšem v České republice zatím povinná na všech úsecích.

„Zimní pneumatiky jsou prostě nutností. Praxe prostě potvrzuje, že se zimními pneumatikami je jízda daleko bezpečnější. Letní pneumatiky již za venkovní teploty kolem sedmi stupňů nad nulou začínají tvrdnout, čímž ztrácejí přilnavost k vozovce,“ připomenul tiskový mluvčí Policie ČR ve Frýdku-Místku Ivan Žurovec. Zimní pneumatiky mají nejen lepší záběr na sněhu a ledu, lepší stabilitu při průjezdu zatáčkami, vyšší adhezi i na suchých vozovkách, ale především podstatně kratší brzdnou dráhu.

„Jsou zkrátka schopny zajistit lepší ovládání vozidla. Výhodnější je přezout všechny čtyři pneumatiky s dostatečně hlubokým vzorkem,“ doporučoval Žurovec. Další možností zlepšení podmínek pro jízdu autem při špatných povětrnostních podmínkách je včasné nasazení sněhových řetězů. Šoféři by měli dbát zvýšené opatrnosti při vjezdech a výjezdech z lesních úseků a na mostech, kde vlivem nižších teplot může silnice namrzat. „Obezřetní by měli být zejména v blízkosti přechodů pro chodce a v místech, kde je jejich zvýšený pohyb. Brzdná dráha se na mokré vozovce značně prodlužuje,“ připomenul Žurovec.

Důležitá je i kontrola stavu baterie, nemrznoucí směsi do chladiče a do ostřikovačů. Při jízdě do hor se vyplatí mít kvůli tvořícím se sněhových jazykům sněhové řetězy. „Je nutné, aby řidič nepřeceňoval své schopnosti, dbal na dobrý technický stav svého vozu, dodržoval základní pravidlo vidět a být viděn a dbal na bezpečnou vzdálenost mezi vozy. Samozřejmě by se všichni měli před jízdou a během ní vyvarovat alkoholu,“ apeloval na prevenci Žurovec.