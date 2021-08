Přes Příbor tak pojedou motoristé, kteří pojedou do Nového Jičína od Kopřivnice a také motoristé, kteří pojedou od Libhoště. „Na kruhovém objezdu v Příboře v lokalitě zvané Šibeňák motoristé jedoucí od Kopřivnice i Libhoště najedou na D48.

V době, kdy bude D48 sloužit jako objízdná trasa, nebude daný úsek zpoplatněn a motoristé nemusí mít dálniční známku. Z Nového Jičína do Libhoště nebo směrem do Kopřivnice se řidiči dostanou odbočením z R48 na silnici na Rybí,“ stojí v upozornění pro řidičie, které vydalo město Nový Jičín.

Původní uzávěra silnice měla být zhruba po dobu měsíce do 25. července, již před započetím stavby ale město upozorňovalo, že vše bude záležet na tom, zda se během stavebních prací neobjeví technické problémy s podložím a že pokud by nastaly stavební komplikace, je možné, že by se prodloužila i doba uzavírky.

Silnice vedoucí o Hřbitovní ulice v Novém Jičíně okolo bývalých Sirkových lázní po křižovatku se silnicí na obec Rybí, byla dlouhá léta v zoufalém stavu a kvůli ní také vzniklo oblíbené hlasování o nejhorší silnici na webu vytluky.cz.

Důvodem bylo, že k části zmíněného úseku se nehlásil žádný vlastník. Vše vyřešila dohoda mezi městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem na vzájemném převodu některých komunikací, mezi nimi i silnice okolo Sirkových lázní, kterou převzal do majetku právě Moravskoslezský kraj. (ipa)