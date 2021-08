Celkově za Českou republiku jde zhruba o třetinu méně kandidátek, než při minulých volbách před čtyřmi roky. Tehdy se přihlásilo 31 stran a hnutí. Podobně jako v minulých letech ne všechna seskupení přihlásila své adepty na poslance ve všech krajích.

V Moravskoslezském kraji půjde letos do boje o poslanecká křesla, který se bude konat ve dnech 8. a 9 října, devatenáct politických subjektů, to je o 7 méně, než ve volbách před čtyřmi roky, kdy jich bylo 26.

Letos podalo kandidátní listinu v Moravskoslezském kraji 8 politických stran, 9 hnutí, jedna dvojkoalice a jedna trojkoalice. Do pondělí 9. srpna je mohou ještě doplňovat o další adepty na poslanecké křeslo, případně měnit jejich pořadí na listině. Jedno politické uskupení může mít maximálně 36 kandidátů.

Jak už Deník s předstihem informoval, v Moravskoslezském kraji se letos o křesla do poslanecké sněmovny českého parlamentu utkají opravdu výrazná jména. Hodně zajímavý aspekt voleb by mohl být například souboj Okamura – Volný - VÍCE K TÉMATU VČETNĚ ROZBORU POLITOLOGA NAJDETE ZDE.

"Do volebního boje se letos v Moravskoslezském kraji vydaly všechny současné parlamentní strany. Lídrem hnutí ANO je současný hejtman kraje Ivo Vondrák, tváří trojkoalice SPOLU, kterou tvoří strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, je Zbyněk Stanjura. Piráti našli spojence ve STAN, do voleb je povede Lukáš Černohorský, který byl jedničkou na kandidátce Pirátů i před čtyřmi lety. ČSSD vsadilo na Lubomíra Zaorálka, v čele komunistů bude stejně jako v roce 2017 Leo Luzar. Velká změna nastala ve hnutí SPD, v Moravskoslezském kraji jej povede Tomio Okamura. Vystřídá tak Lubomíra Volného, který je ovšem lídrem politického uskupení Volný blok," komentovala přihlášené kandidátky mluvčí moravskoslezského kraje Nikola Birklenová s tím, že krajský úřad teď bude mít týden na přezkoumání všech přijatých kandidátních listin.

"Do 11. srpna musí vyzvat přihlášené subjekty k odstranění případných chyb. Na nutné opravy svých kandidátek budou mít politická uskupení prostor do 19. srpna, následující den vydá hejtmanství rozhodnutí o registraci. V případě neopravených závad nebo například chybějících informací může z kandidátních listin škrtnout kandidáta nebo dokonce odmítnout celou listinu pro volby do parlamentu," dodala mluvčí Birklenová.

Letošní přihlášení v Moravskoslezském kraji do sněmovních voleb:

· Komunistická strana Čech a Moravy

· PIRÁTI a STAROSTOVÉ

· Česká strana sociálně demokratická

· PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

· ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

· VOLNÝ blok

· Svoboda a přímá demokracie (SPD) · Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)

· SENIOŘI 21

· Strana zelených

· Aliance pro budoucnost

· Hnutí Prameny

· Moravané

· ANO 2011

· SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

· Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou - najdete ji na webu www.urza.cz

· Trikolora Svobodní Soukromníci

· Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

· Otevřeme Česko normálnímu životu

Výsledky posledních parlamentních voleb v Moravskoslezském kraji v roce 2017:

Hnutí ANO - 35,42 % hlasů

SPD - 13,87 % hlasů

ČSSD - 8,83 % hlasů

KSČM - 8,69 % hlasů

Piráti - 8,64 % hlasů

ODS - 7,47 % hlasů

KDU-ČSL - 6,45 % hlasů

Situace v dalších krajích v ČR

Největší výběr by mohli mít voliči v Praze a v Jihomoravském kraji, kde bylo podáno 21 kandidátek. Naopak v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji se sešlo po 17 kandidátkách.

Kandidátní listiny podle očekávání podaly všechny sněmovní strany, které podle průzkumů mají šanci znovu obsadit poslanecká křesla. ANO, SPD, ČSSD a KSČM kandidují samostatně, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořily koalici Spolu, koaliční kandidátku sestavili také Piráti se Starosty.

Zástupci Trikolóry se propojili se Soukromníky a Svobodnými jako jedna volební strana. Místa ve Sněmovně by si chtěl udržet rovněž Volný blok. Favorizovanější je ale podle průzkumů nové hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty.

Novou volební stranou je také Hnutí Prameny, které tvoří mimo jiné hnutí Cesta odpovědné společnosti a Strana národní svobody. Podobně v Alianci pro budoucnost jsou zástupci Rozumných nebo Demokratické strany zelených. Konkurenci budou mít mimo jiné v Alianci národních sil. Mezi nováčky patří rovněž hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu, které bojuje mimo jiné proti koronavirovým opatřením, dále hnutí Senioři 21, Švýcarská demokracie nebo nově registrovaná anarchistická strana Nevolte Urza.cz.

Kandidátky předložili také Zelení, Moravané, Moravské zemské hnutí, monarchistická strana Koruna česká, strana Levice a strana Volte Pravý blok jako jeden z volebních matadorů.

Krajské úřady a pražský magistrát v nadcházejících dnech zkontrolují, zda strany a hnutí a jejich kandidáti splnili všechny náležitosti požadované volebním zákonem. Bezchybné kandidátky zaregistrují 20. srpna. Volby se uskuteční 8. a 9. října.

DSSS stáhla adepty na poslance z kandidátek Volného bloku

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) se rozhodla stáhnout své adepty z kandidátek Volného bloku pro letošní sněmovní volby. Na stranickém facebooku to dnes oznámil předseda krajně pravicové strany Tomáš Vandas. Za hlavní důvod tohoto kroku označil nenávistnou mediální kampaň vůči lídrům strany. Na rozhodnutí upozornil Deník N.

"Na základě rozhodnutí předsednictva Dělnické strany sociální spravedlnosti stahujeme naše kandidáty z volebních kandidátek Volného bloku," oznámil Tomáš Vandas. Zdůvodnil to tím, že čelní kandidáti Volného bloku a vůbec celá strana čelí "obrovské nenávistné mediální kampani", přičemž zástupci DSSS jsou označováni za neonacisty a extremisty.

"Nechceme dávat záminku, aby Volný blok by terčem nenávistných mediálních kampaní," uvedl Vandas. Rozhodnutí bylo podle něj učiněno dobrovolně a po dohodě s Volným blokem. Strana chce s tímto uskupením nadále spolupracovat a podílet na volební kampani, dodal Vandas, který už v červnu oznámil své rozhodnutí nekandidovat. Přesto hodlá vystupovat na předvolebních akcích Volného bloku.