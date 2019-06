Rodiny čeká na vítání občánků novinka

Frenštát pod Radhoštěm - Dnes odpoledne přivítá radnice již podruhé v letošním roce nové občánky města. Poprvé je však pro rodiny připravena novinka v podobě dárkové sady s poukazem na členství pro dítě do 6 let zdarma ve frenštátské knihovně. Město se tak zapojilo do projektu Bookstart S knížkou do života.

Vítání občánků. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Zdeněk Traxler

„Bookstart, projekt v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa probíhající asi ve 20 zemích světa, do níž se zapojila také naše knihovna. Knihovny se snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nevyčerpatelným množstvím příběhů a informací, které nabízí. Cílem je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a jejich představivost a rodičům ukázat, že je velmi důležité a přínosné trávit společně čas nad knihou s dítětem od nejútlejšího věku,“ vysvětlila vedoucí frenštátské knihovny Edita Golová. Součástí dárkového setu, který rodiče s dětmi obdrží, bude kromě poukazu na členství pro dítě do 6 let zdarma ve frenštátské knihovně také kniha pro dítě, která zachycuje několik prvních měsíců jeho života, i poukaz na audioknihu. „Pro děti budou připraveny samozřejmě i tradiční věcné dary a následně CD s fotografiemi ze slavnostního obřadu,“ doplnila mluvčí města Iva Vašendová. Slavnostní aakt se uskuteční dnes od 15 hodin v obřadní síni radnice a zúčastního se 11 děvčat a chlapců. Vítání občánků

Rodiče, kteří chtějí, aby jejich miminko bylo slavnostně přivítáno mezi občany města Frenštát pod Radhoštěm, mohou své děti registrovat osobně na recepci městského úřadu, poštou, e-mailem či prostřednictvím datové schránky. Podrobnosti naleznou na www.mufrenstat.cz v informacích odboru vnitřních věcí a školství. Další vítání občánků se bude konat ve středu 25. 9. 2019.

Autor: Adam Knesl