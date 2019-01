Novojičínsko - Již máme rok 2009. Tato adventní a vánoční doba bývá obvykle chvílí k zamyšlení a bilancování nad uplynulým rokem. Proto jsme oslovili starostku Štramberka Věru Michnovou, aby zhodnotila uplynulý rok.

Věra Michnová | Foto: DENÍK/Pavel Karban

Věra Michnová, starostka, Štramberk:

Co považujete za největší úspěch ve vašem městě za rok 2008?

„Letošní největší úspěch v našem městě je získání dotací na projektovou dokumentaci a realizaci. Opravy Mateřské školy na Bařinách včetně kanalizační přípojky. Na opravu jsme obdrželi 2,5 milionu korun dotací ze státního rozpočtu a 800 tisíc jsme doplatili z našeho rozpočtu. Dále výměna oken na DPS na Bařinách, další etapa privatizace bytů na Bařinách.“

Naopak, co vás mrzí, že se neuskutečnilo, nebo se nepodařilo realizovat?

„Pro naše město je prioritou číslo jedna regenerace sídliště Bařiny. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, ale zatím nebyl vypsán program, kde bychom se mohli s tímto projektem přihlásit. Snad v příštím roce. Uplynuly už dva roky a zatím se uskutečňují jen nejnutnější opravy. Žije zde téměř jedna třetina obyvatel města. Také nás velmi mrzí, že se nepovedly opravy některých komunikací, které obyvatelé trápí už několik let. Jako je například ulice Novojičínská, Drážné, Kozina a další. Realizace by měla být v letech 2009 a následných. Velkým problémem je i okrajová část města Libotín, kde není vodovod ani kanalizace.“

Jaké jsou priority města v roce 2009, co byste rádi, aby se uskutečnilo, podařilo?

„V oblasti investic v letošním roce jsme uspěli s žádostí na obnovu a modernizaci zařízení Základní školy z dotace Moravskoslezského kraje ve výši 2,6 milionu korun, kde byla 245 tisíc korun spoluúčast města. Modernizaci budeme realizovat v roce 2009. Dostali jsme dotaci na kanalizaci Koziny z operačního programu ministerstva životního prostředí ve výši 12 milionů korun a město má spoluúčast půl milionu korun. V roce 2009 SÚS Nový Jičín provede generální opravu silnice na Kozině. Samozřejmě, že máme v záloze další rozjednané projekty, a pokud to finančně utáhneme a uspějeme s žádostmi, budeme pokračovat i v dalších aktivitách, jako jsou opravy budov a provozoven, informačního střediska, domu dětí a mládeže či hasičské zbrojnice. Naše město oslaví v příštím roce 650 let, plánujeme oslavy a spoustu aktivit během roku. Je toho hodně, co se povedlo, ale i toho, čeho se nepovedlo. A vždycky, za všech okolností jde vždycky jen a jen o peníze. Kde je vzít a jak je správně investovat.“