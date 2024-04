/VIDEO, FOTOGALERIE/ V Poodří podle místních vyrostl letos medvědí česnek s dvoutýdenním předstihem. Pro jeho milovníky tady nastaly doslova žně!

Medvědí česnek v Poodří, 5. 4. 2024. | Video: Radek Luksza

„Já si myslím, že se trhat může, protože je i běžně v prodeji,“ nechal se slyšet jeden z příborských rybářů a znalců přírody Milan Konvička, který má hezky se zelenající rostlinu v oblibě od mládí.

„Roste nejvíce tady v okolí, je to povodí Sedlničky – od ústí do Odry a myslím, že až po Ženklavu,“ popisoval s tím, že letošní břehy jsou hustě zarostlé bylinkou, která je pro některé skutečným symbolem příchodu jara.

„Začal růst dříve, je pěkný, krásný, protože je dostatek vlhka a on vlhko potřebuje. Teprve teď některé vyrážejí do květu, stejně je to minimálně o čtrnáct dní spíše, než obvykle,“ poznamenal Konvička.

Ke sběru medvědího česneku uvedl, že se využívají jak lístky, tak cibulky. „A jsem slyšel, že se dokonce sbírá i květ,“ doplnil.

