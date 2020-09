Předání se uskutečnilo na zahradě Základní školy Lubina, místní části Kopřivnice a zúčastnily se ho také zástupkyně Základní školy Závišice.

Slabikář pro každého

Ředitelka lubinské školy Ivana Davidová připomněla, že škola spolupracuje už pátým rokem s Českou nadací 2000 v projektu Slabikář pro každého.

"Letos jsme dostali na nákup českých učebnic a her patnáct tisíc korun z nadace, něco jsme vydělali při Svačinkových dnech, takže jsme měli asi dvacet tisíc korun,“ sdělila Ivana Davidová krátce předtím, než ona a Lucie Blahutová předaly Nadi Sviderkové dvě plné krabice učebnic a dalších knih.

Naďa Sviderková připomněla, že knížky a další učební pomůcky bude rozdávat dětem ve školách v Chorvatsku. „V oblasti Slavonie je takové centrum – Svaz Čechů v Daruvaru a přímo v Daruvaru působí česká škola a mateřská školka, další česká škola je v Končenici, tam se učí všechny předměty česky. Ještě existuje asi přes třicet vesniček, kde se učí český jazyk jako volitelný předmět. Mají češtinu tři hodiny týdně. Jsou to malé školičky, kde se třeba ve vesničce, která má dvě sta obyvatel, učí češtinu šest dětí,“ přiblížila situaci v Chorvatsku Naďa Sviderková.

Český jazyk

Cekově se, podle ní, asi deset tisíc Chorvatů hlásí k české národnosti a mluví česky. Ve školách, kde se vyučuje český jazyk, se češtinu učí asi tisíc dětí.

„Je to hlavně v okolí Daruvaru, ale čeština se vyučuje také v Zagrebu. Dojemné je, že ty děti se tam učí češtinu v sobotu,“ poznamenala Naďa Sxiderková a dodala, že v Chorvatsku je jednatřicet Českých besed - každá má folklorní taneční soubor, má pěvecký soubor, děti mají soubory, mají literární kluby, filmové kluby.

„Milují vše české. Ty dary oni opravdu přivítají. Loni tam byly děti z Lubiny, měli jsme společné programy, letos jsme plánovali pokračovat v této akci. Mysleli jsme si, že děti společně stráví týden u moře jako ve škole v přírodě, jenže koronavirus to překazil. Ale chceme pokračovat,“ ubezpečila Naďa Sviderková, která u v Daruvaru také na gymnáziu a střední škole a dojíždí i do okolních vesnic.

Nejen roušky

Kromě učebních pomůcek poveze Naďa Sviderková chorvatským dětem také roušky, které našily lubinské a závišické děti. S nápadem přišla Štěpánka Tománková, asistentka ze ZŠ Závišice.

„V Závišicích jsme šili roušky pro celou obec. Dozvěděla jsem se, že v Chorvatsku se roušky tak nešijí a jej jich tam nedostatek. Tak mi přišlo jako dobrý nápad propojit závišickou a lubinskou školu, aby spolupracovaly na výrobě roušek, které pak pošleme do Chorvatska,“ vysvětlila Štěpánka Tománková a zmínila, že ve škole mají malé šicí stroje.

„Děti se na nich naučily šít a v rámci výtvarné činnosti šily roušky. Moc se jim to líbilo. Udělali jsme si projektový den, kdy se každý učil šít. Pak jsme to rozdělili, někdo navlékal gumičky, jiný stříhal látku, další šil,“ dodala Štěpánka Tománková s tím, že závišická škola našila okolo180 roušek.

Lucie Blahutová, asistentka ze ZŠ Lubina poznamenala, že oni měli ve škole velké šicí stroje a do šití zapojili i ty děti, které si myslely, že to nezvládnou. „Nakonec roušky vyráběly děti od prvního do pátého ročníku. Menší stříhaly, navlékaly gumičky, větší šily,“ doplnila Lenka Blahutová a upřesnila, že děti z Lubiny našily asi 220 roušek.

O chorvatských dětech se Ivana Davidová dozvěděla přes dům zahraničních služeb. „Dělaly jsme Slabikář pro každého na Ukrajině, v Srbsku a v Rumunsku. Chtěly jsme pomoci někde jinde, tak jsme se obrátili na ně, a oni nám doporučili Chorvatsko. Spojila jsem s Naďou Sviderkovou, a tak to vniklo,“ uzavřela ředitelka lubinské školy.