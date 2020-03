Obec Albrechtičky zveřejnila, že zajišťuje pro občany bavlněné roušky a pokud má někdo zájem, má přijít na obecní úřad. Na facebooku Bartošovic nabízejí roušky dobrovolnice. Také obecní úřad v Bernarticích nad Odrou zveřejnil 18. března vzkaz, že má k dispozici pro občany ručně šité roušky a to díky dobrovolnicím.

Na stránkách Bílova je možno číst: „V minulých dnech jsme rozdali již více než 70 šitých roušek těm nejvíce potřebným a ohroženým. Na pondělí je ušito dalších víc jak 40 roušek pro dospělé a několik kusů roušek pro děti. Nemůžete-li si z jakéhokoliv důvodu roušku opatřit, volejte, pište - vhodíme vám ji do schránky. Nebo se zastavte na Obecní úřad.“

V Bítově dostali 18. března obyvatelé informaci, že všichni občané důchodového věku obdrží od bítovských dobrovolníků zdarma látkové roušky. Obecní úřad Bordovice vzkazuje, že domácnosti, které nemají k dispozici žádnou roušku, ať zatelefonují na OÚ. Na obecní úřad mohou telefonovat rovněž obyvatelé Bravantic. Od pondělí 23. března tam měli k dostání nové vyrobené roušky. Více než 170 kusů už předtím, do pátku 20. března, ušily švadlenky ze skupiny Šijeme pro Bravantice.

Z Obecního úřadu Heřmanice u Oder vzkazují, že pokud by někdo z občanů ještě neměl roušku a potřeboval by, ať se na obecní úřad obrátí. „Pokud doma roušky šijete a chcete je věnovat potřebným, můžete je donést na OÚ a my je předáme například do nemocnic či hospiců. Byli jsme již požádání o pomoc,“ stojí ve zprávě.

Potěšitelnou zprávu zveřejnila v minulém týdnu také obec Heřmánky: „Vážení spoluobčané, podařilo se nám získat dalších 120 kusů textilních roušek. V první řadě dodáme chybějící roušky občanům s trvalým bydlištěm, kteří roušky nedostali.“

Roušky šily také starostky

Starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková sdělovala již 16. března, že se za pomoci místních obyvatel a školských pracovnic pouštějí do šití roušek a každý, kdo by se chtěl připojit ať kontaktuje úřad. Hodslavice zveřejnily 23. března na facebooku, že obec Hodslavice nabízí zdarma spoluobčanům šité bavlněné roušky od místních šikovných, ochotných maminek. „Roušky si objednejte telefonicky, doručíme je přímo domů,“ vzkazovali z obce.

Také na facebookových stránkách Jakubčovic nad Odrou se objevilo sdělení, že lidé dostávali od obce roušky do schránek. V Kateřinicích obecní úřad zveřejnil prosbu o pomoc se šitím roušek. Zároveň poděkoval těm, co již roušky šijí a poprosil, aby případně ušité roušky pro ostatní občany obce přinesli na obecní úřad nebo do prodejny Jednota.

V Kujavách se objevila informace na stránkách SDH Kujavy, že díky ochotným lidem budou mít v obci všichni roušku. Ke zprávě autor přidal záběry z tělocvičny, kde několik žen stříhá látky. Od minulého úterý se šitím intenzivně zabývaly všechny pracovnice obecního úřadu a také vedení obce Kunín. Za týden jich vyrobily okolo 700 - všechny roušky předaly vyvařené, vyžehlené a naskládané jednotlivě v sáčcích.

Ručně šité roušky vydával obecní úřad v Libhošti, starší ročníky měly přednost. V Luboměři vzkazoval starosta Jiří Vlček: „Vážení spoluobčané, od 23. března si můžete díky našim luboměřským švadlenkám vyzvednout v místním obchodě roušky různých provedení, velikostí i barev.“ Mankovická starostka Nikola Staffová Sigmundová sdělovala, že roušky v Mankovicích šije bezplatně paní Ludmila Sigmundová. Obec Pustějov vzkazovala obyvatelům, že díky švadlenkám z obce zajistila náhradní roušky, které si lidé mohli vyzvednou v obchodě Petry Názalanikové a v potravinách u Filipa.

Obce vyzývaly k pomoci

Šité roušky, které je možno použít opakovaně nabízela také obec Sedlnice. Na webu obce Slatina se objevilo v neděli 22. března sdělení, že v nejbližší době bude všem doručena rouška, kterou vyrábí ochotné ženy ze Slatiny. Zároveň tam byla připojena prosba o materiál. Starosta Spálova Ludmila Sucháčková vyzvala šikovné občany k ušití pro ostatní a přinesení na úřad, podobnou zprávu hlásil veřejný rozhlas ve Starém Jičíně. Tam by ochotní dárci mohli roušky předat v ordinaci obvodní lékařky, případě v pečovatelském domě.

V Suchdole nad Odrou se rozhodli šít roušky pro lidi v Bowling Baru BartonCity. V hlášení veřejného rozhlasu z 23. března zazněla informace, že pokud ještě někdo nemá roušku, může zařízení kontaktovat. Obec Tichá nabízela občanům, kteří nemohli sehnat roušku, aby se v naléhavém případě obrátili na obecní úřad. V Tísku začala obec vydávat roušky v úterý 24. března, zatím lidem starším 50 let, a zároveň vyzvala zájemkyně o výrobu.

V Trnávce a v Trojanovicích obecní úřady oznamovaly že ručně šité roušky jsou k dispozici na obecních úřadech, ve Vražném vyzývala už 18. března starostka Gabriela Grzegorzová všechny, kteří mají doma nepotřebnou látku a jsou schopni ušít roušky, aby je doma vyrobili nejen pro svou vlastní potřebu, ale také pro ty, kteří tuto možnost nemají.

„Budeme je shromažďovat na obecním úřadě. Děkuji za pomoc v této náročné situaci,“ sdělovala starostka Vražného.

Starostka Vrchů Jiřina Pešlová se pustila do šití roušek sama a vyrobila jich několik desítek. A také obyvatelé Ženklavy se dozvěděli na webu obce, že mohou sehnat roušky, a to v prodejně Jednoty COOP. U zbývajících obcí na Novojičínsku se nepodařilo informaci o rouškách najít na webu ani případně na facebooku.