Nejprve občan Milan Grestenberger, jenž se představil jako zmocněnec majitele pozemku v místní části Straník, uvedl, že jeho klientovi vede na jeho pozemku účelová komunikace, kterou spravuje město, které tak již řadu let tuto komunikaci provozuje na pozemku vlastníka protiprávně. „Už to trvá půl roku od podání výzvy, v níž jsme navrhli řešení. Arogance moci města je tak silná, že pro to nic neudělala. Všechny politické strany v zastupitelstvu se na protiprávním jednání podílí,“ dodal mimo jiné Milan Gresteberger.

Stanislav Kopecký mu odpověděl, že komunikaci tam nevystavěli, neužívají ji… Nato mu Milan Grestenberger skočil do řeči: „Využíváte ji, naposledy před čtrnácti dny. Děláte údržbu zeleně, děláte plužení, solíte pole, což je zcela nenormální.“ Starosta mu odvětil, že pokud je v místě nějaký protiprávní vztah, řeší ho silniční správní úřad. „Nejsme vlastníky komunikace, ani jsme ji nevybudovali. Pokud si myslíte, že město něco dělá špatně, uplatněte to u soudu,“ doporučil řečníkovi starosta.

Milan Grestenberger ale nemínil skončit, takže mu starosta odejmul slovo. To bylo vodou na mlýn dalšího řečníka Jaromíra Kremla, jenž se vrátil do roku 2016, kdy současný místostarosta Václav Dobrozemský kritizoval tehdejšího starostu Jaroslava Dvořáka za omezování vystupujících řečníků.

„Mnoha občanům, nejen v minulém volebním období, ale i v tomto volebním období, pokud chtěli předložit zastupitelstvu nějaký problém nebo požadavek, bylo po pěti minutách uplynulého času do jejich vystoupení skákáno, byli přerušováni a arogantně šikanováni upozorněním na to, že čas stanovený pro jejich vystoupení je jen pět minut a již vypršel. V několika případech, a zažil jsem na vlastní kůži, se stalo to, že pan Kopecký, který jako starosta vede zasedání, byl tak drzý a arogantní, že mi nechal vypnout mikrofon,“ čílil se Jaromír Kreml a slovně dále útočil na starostu.

Ten se po chvíli omluvil za to, že mu musí odebrat slovo, neboť uplynul stanovený čas na příspěvek a posléze nechal stále hovořícímu Jaromíru Kremlovi vypnout mikrofon.Rozezlený řečník ještě něco pokřikoval, když se postavila k mikrofonu Miroslava Chmelařová a spustila: „Je vaší ostudou, že jste jako občan České republiky a nejvyšší představitel města umožnil vyvěsit, a po dobu více jak dvou měsíců nechal vlát, na naší radnici ukrajinskou vlajku v souvislostí s vyprovokovanou a vynucenou vojenskou speciální operaci na Donbase a Luhansku a následně i na přilehlých oblastech Ukrajiny…“

Více už Miroslava Chmelařová neřekla. Starosta se omluvil, že ji přerušil a vysvětlil jí, že to není předmětem jednání zastupitelstva. V tu chvíli se již většina zastupitelů z koalice i opozice zvedla ze židlí a začala odcházet. „Myslím, že tímto příspěvkem jste ukončila naše zasedání. Já jsem si vás jako bylinkářky a jako ženy velmi vážil, ale to byl nonsens, do kterého jste vůbec neměla zabrousit,“ řekl Stanislav Kopecký a opět nechal vypnout mikrofon.

Miroslava Chmelařova dále hlasitě mluvila od mikrofonu. Křičet na starostu začali i někteří přítomní občané, načež starosta požádal městskou polici, aby největšího křiklouna vyvedla. Po chvíli dalšího překřikování zasedání zastupitelstva oficiálně ukončil.