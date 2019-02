Kopřivnice - Prázdná bílá zeď svádí zřejmě vždy k nepravostem. Kdo měl kdy chuť pokreslit tu na rozhledně Bílá Hora v Kopřivnici, tak má teď ideální příležitost. A to dokonce legálně a za odměnu.

Kopřivnice má již jednu rozhlednu na Bílé hoře, která se nachází nad štramberskou Trúbou. | Foto: Deník/Markéta Kovalová

Bílá barva na zdi je sice hezké, avšak také docela odvážné a nepraktické řešení. Své zkušenosti s tím mají také na rozhledně Bílá Hora, kde na bíle omítnuté, sedm metrů dlouhé obvodové zdi, zanechávají pravidelně své stopy vandalové. „Především mladí po zdi skáčou, kopou do ní, takže je zeď špinavá. A když tam přes zimní období nikdo nebyl, tak se stopy po vandalech na zdi podepsaly. Na jaro se to pak vždycky musí nechat očistit,“ řekla Renáta Molková z Kabelové televize Kopřivnice, která je správcem rozhledny a spolu s Dětským zastupitelstvem Kopřivnice přišli na možné řešení, jak jednou pro vždy přestat kupovat bílou barvu.

„Kolega vymyslel, že úplně nejlepší by bylo, kdyby zeď byla barevná a ne bílá. Ten bílý kus zdi totiž přímo bije do očí,“ naznačila Molková a prozradila podrobnosti plánu. „Ve spolupráci s dětským zastupitelstvem jsme všechno dali dohromady a vyhlásili jsme výtvarnou soutěž o vytvoření návrhu a následně zpracování grafického návrhu přímo na zeď,“ prozradila s tím, že už před víkendem byly rozeslány první přihlášky do soutěže o pomalování bílé zdi na rozhledně.

Prázdnou bílou plochu v nejbližších měsících vyplní ten nejlepší grafický návrh, který se do soutěže přihlásí. Jak Molková prozradila, může se do soutěže přihlásit mládež od 12 do 26 let a to jak jednotlivec, tak až pětičlenné skupiny. „Konečný výtvor musí splňovat dobré mravy, nesmí pohoršovat a být xenofobní a musí zapadnout do okolní krajiny. Jinak v podstatě není žádné omezení, takže se fantazii meze nekladou,“ vyjmenovala základní pravidla soutěže, do které se mohou přihlásit mladí lidé z celého okolí, nejen ti z Kopřivnice.

Možnost realizovat se, předvést své nadání a legálně pokreslit holou bílou stěnu mají mladí lidé dokonce za odměnu. Autoři vítězného návrhu dostanou barvy a stěnu si sami nejen pokreslí, ale získají také poukázku na tři tisíce do tošovického HEI parku. „Vůbec to nebereme striktně a nedáváme soutěži hranice. Je to prostě o tom, který návrh padne do oka, který zaujme, bude vtipný a dobře realizovatelný. Pokud se nic vhodného nenaskytne, tak se holt malovat nebude,“ pokrčila rameny Molková a dodala, že své grafické návrhy a náměty mohou zájemci zasílat do konce dubna. Osobně nebo poštou na KTK, Obránců Míru 988, Kopřivnice s nadpisem na obálce „Soutěž rozhledna 2009“ či emailem na ktk@ktk.cz.