/PODROBNÝ PROGRAM/ Čtyři dny naplněné zpěvem, tancem a lidovou hudbou přináší Mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti. Jejich 42. ročník začíná v Rožnově pod Radhoštěm dnes, ve čtvrtek 6. července. Potrvají do neděle 9. července. V sobotu je možné využít k cestě na slavnosti „zpívající“ parní vlak, který pojede z Valašského Meziřící.

Mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - archivní foto. | Foto: VMP/Jan Kolář

Rožnovské slavnosti patří k tradičním vrcholům letní sezony v Rožnově pod Radhoštěm a ve zdejším Valašském muzeu v přírodě, které je hlavním pořadatelem. Konají se jako bienále – tedy každé dva roky.

V programech letošního 42. ročníku se během čtyř festivalových dnů představí na šest set účinkujících z České republiky, Slovenska, Bulharska, Ukrajiny, Rakouska a Polska.

Mimo jiné se uskuteční již tradiční soutěž v odzemku, vystoupí dětské i dospělé folklorní soubory. „(Také) připomeneme jubilea významných souborů a osobností regionu a v sobotu roztančíme celé rožnovské náměstí,“ slibují pořadatelé z rožnovského skanzenu.

Nosnou linkou festivalu je píseň, a proto se i podtitulem letošních slavností stalo motto: Na křídlech písně.

„V programu vystoupí (například) VUS Ondráš, profesionální těleso, které patří ke špičce ve svém oboru, bulharský soubor Bistritsa, jehož součástí jsou Bistritsa babi, které jsou za svůj přínos lidové kultuře zapsány na seznamu nehmotného dědictví UNESCO,“ prozradili pořadatelé.

Mezi další zahraniční hosty patří rakouský soubor Sing-, Spiel- und Volkstanzgruppe Loipersbach, slovenský soubor FS Považan, soubor Svitanok z Ukrajiny a Zbigniew Wałach s kapelou a tanečníky Wałasi z Polska.

Součástí festivalu je i výstava Rožnovské slavnosti 2021 očima fotoklubu R9 v Janíkově stodole.

V sobotu 8. července si navíc lze cestu na festival zpříjemnit jízdou v parním vlaku. Na tento den totiž připadá další z jízd ze série Rožnovské parní léto.

Rožnovské parní léto. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Martin Mrlina„Parní lokomotiva přiveze pasažéry z Valašského Meziříčí do Rožnova. Jízda nese podtitul Zpívající vlak. Vláčkem pojede kapela, která zahraje k tanci i zpěvu a bude tou nejlepší živou pozvánkou na Rožnovské slavnosti,“ je přesvědčená Petra Graclíková, mluvčí rožnovské radnice.

Jízdní časy parního vláčku v sobotu 8. července jsou následující: z Valašského Meziříčí jede v 9.50 a ve 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí pak v 11.12 a v 15.34. Jízdenky je možné zakoupit v předprodeji u všech pokladních přepážek Českých drah.



PODROBNÝ PROGRAM Rožnovských slavností

ČTVRTEK 6. ČERVENCE

16.00 Knihovna Valašského muzea v přírodě

Dávno je temu, co sem tam chodil

Vzpomínka na profesora Karla Langera u příležitosti 120. výročí jeho narození. Profesor Karel Langer, akademický malíř, grafik, etnograf a publicista se celým svým rozmanitým dílem zařadil k předním českým dokumentaristům lidové kultury a patří mezi nejvýznačnější osobnosti českého národopisu. Celý profesní život zasvětil Valašsku a jeho druhým domovem se stal Nový Hrozenkov. Významnou životní etapou byla spolupráce Karla Langera s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Přednáška Anny Borové.

19.00 Dřevěné městečko – komorní amfiteátr

Vałaské pěsničky a tance

Letos uplyne 150 let od narození Jana Nepomuka Poláška z Valašského Meziříčí Jeho životní cestu a především jeho sběratelskou činnost na poli lidové písně si připomeneme prostřednictvím jubilantů - valašských souborů Rusava a CM Bukovinka, Radhošť, Vsacan a mužského sboru Surovo drevo. Moderuje Tomáš Hruškovský.

PÁTEK 7. ČERVENCE



16.00 Janíkova stodola

Rožnovské slavnosti očima fotoklubu R9

Vernisáž výstavy fotografií z Rožnovských slavností 2021. Výstava potrvá do 31. 7. 2023.



17.00 Dřevěné městečko - Janíkova stodola

Absolventské představení Školy mladých odzemkářů

S hudebním doprovodem cimbálové muziky Radhošť pod vedením primášky Katky Niklové vystoupí absolventi týdenní Školy mladých odzemkářů. Moderuje Petr Šamánek.



19.30 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Ondrášovské putování

Folklorní tanečně-hudební pořad Vojenského uměleckého souboru Ondráš, který vás provede od kraje jihočeských rybníků, přes Moravu až na temperamentní Slovensko. Užijete si jak české kolové tance, tak i tance ze Slovácka, pokocháte se pestrostí krojů několika regionů a na závěr vás ohromíme téměř akrobatickými tanečními kreacemi z oblíbené Myjavy. Objevte s námi lidové bohatství krajů nejen naší domoviny!

Hudba a aranže: Michal Budinský, Andrej Dostál, Jiří Gužík, Ivan Hanula, Pavel Koplík, Martin Kovář, Monika Kovářová, Peter Mikulec, Jiří Slavík, Ondřej Veselý

Choreografie: Rudolf Danajovič, Kateřina a Tomáš Jehličkovi, Martin Krajňák, Jan Kysučan, Michal Majer, Stanislav Marišler

Moderuje Tomáš Gross.



21.15 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Culex folkloris

Komponovaný pořad k 70. narozeninám „Komára folklorního“. Účinkují bývalí i současní přátelé, kolegové, podřízení… Moderují David Pavlíček, Martin Rezek, Petr Farmačka, Tomáš Gross, Ladislav Šimeček.



22.30 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Hudcování pod hvězdami

Noční zábava s cimbálovou muzikou.

SOBOTA 8. ČERVENCE

10.00 Dřevěné městečko – komorní amfiteátr

Kdo vyskočí, ten je chlap!

Kvalifikace soutěže v odzemku a obuškovém s doprovodem cimbálové muziky Aldamáš.

10.00 Masarykovo náměstí

Rožnovské slavnosti se představují městu

Představí se zahraniční hosté z Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Polska, Rakouska a folklorní soubor Barunka z České Skalice.

11.00 Dřevěné městečko - pódium na paloučku

Rožnovské slavnosti se představují v muzeu

Vystoupí zahraniční hosté z Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Polska, Rakouska a folklorní soubor Barunka z České Skalice. Moderuje David Pavlíček.

13.40 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Slavnostní zahájení Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti 2023.

Moderuje David Pavlíček.

14.00 Dřevěné městečko – komorní amfiteátr

Kdo vyskočí, ten je chlap!

Finále soutěže v odzemku a obuškovém s doprovodem cimbálové muziky Aldamáš a hostem – folklorním souborem Považan a folklorním souborem Walasi. Moderuje Tomáš Gross.

15.00 Mlýnská dolina – hamr

Besedování na hamru: Píseň jako symbol

Představení čerstvé knihy publicisty a muzikanta Jiřího Plocka. Účinkují Jiří Plocek, Marian Friedl, Pavel Trčka.

16.00 Dřevěné městečko – komorní amfiteátr

Vítajte u nás

Svůj um představí zahraniční hosté z Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Polska, Rakouska a folklorní soubor Barunka. Moderuje David Pavlíček.

18.00 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Píseň jako most – Karpaty, Panonie, Balkán, Středomoří

Hudební procházka po mostech, jimiž po staletí proudili lidé, myšlenky, zboží i muzika. Časem i prostorem nás přenesou písně karpatských Huculů, moravských Slováků, balkánských Bulharů a sefardských Židů v podání tří zpěvaček a sboru. Účinkují Myroslava Kopynec (UA), Petra Jelénková (CZ), Eliška Tesařová (CZ), Bistritsa babi (BG) a doprovodná kapela přátel autora pořadu Mariana Friedla. Slovem provází Marian Friedl a Jiří Plocek.

20.00 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Výroční obyčeje na Valašsku

Valašské muzeum vydalo v roce 2022 knihu Jany Tiché „Výroční obyčejová a obřadní kultura na Valašsku“. Některé z těchto zvyků a obyčejů Valašského roku představí soubory Radhošť a Malý Radhošť, Javořina, Soláň, Kašava, Luženky a ženy z Lužné a jako host soubor Barunka. Moderuje David Pavlíček.

22.00 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Živijó!

Účinkují soubory Považan, Radhošť, Javořina a Soláň. Moderuje Tomáš Gross.

23.00 Dřevěné městečko - pódium na paloučku

Hudcování pod hvězdami

Noční zábava s cimbálovou muzikou Aldamáš.

NEDĚLE 9. ČERVENCE



10.00 Dřevěné městečko - kostel sv. Anny

Písnička známá aneb Protančený svatý rok

Koncert duchovních i světských písní s doprovodem historických nástrojů uvnitř i před kostelem. Vystoupí muzikanti souboru Barunka.



11.00 Mlýnská dolina - hamr

Besedování na hamru: Flétny karpatského prostoru

Představení nástrojů ze sbírky fléten Nikolaje Tymčaka, čerstvé knihy Mariana Friedla Koncovka a další flétnové nástroje karpatských regionů ČR a učebnice a zpěvníku Hrajeme na bezdírovou píšťalu koncovku a Koncovkové písně I Jiřiny Gondové a Mariana Friedla. Součástí bude také připomenutí sto deseti let od narození významného badatele a výrobce tradičních nástrojů na Valašsku Joži Országa-Vraneckého.

Účinkují Nikolaj Tymčak, Jiřina a Marek Gondovi, Marian Friedl.



12.30 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Hosté naši milí

Program zahraničních souborů z Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Polska a Rakouska. Moderuje David Pavlíček.



13.00 Mlýnská dolina - hamr

Besedování na hamru: Po Kysucky – CD mapující subregiony Kysuc

Etnolog Juraj Jakubík (SK) shromáždil archivní snímky kysuckých muzikantů a zpěváků a společně s přáteli natočil nově reprezentativní snímky jednotlivých subregionů Kysuc a příslušných stylů. Autor představí projekt, výsledné hudební album Po Kysucky a přiblíží jednotlivé styly prostřednictvím hudebních ukázek. Účinkují Juraj Jakubík, Marian Friedl.



14.00 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Co už umíme

V dětském pořadu děti předvedou, co všechno se naučily a co se při učení dověděly. Uvidíte dětské soubory Valášek z Kozlovic, DS Heleny Salichové z Ostravy, Malý Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm a zpěvačky Malého Sedmikvítku z Frenštátu pod Radhoštěm. Průvodce jim bude dělat Ondřej Dvořák.



15.30 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

… v dobrém sa rozejdem

V závěrečném galaprogramu představí „TO NEJ“ z Rožnovských slavností 2023 účinkující soubory Považan, Wałasi, Svitanok, Bistritsa, Sing-, Spiel-, und Volkstanzgruppe Loipersbach im Burgenland, Barunka a Vsacan. Moderují David Pavlíček a Tomáš Gross.

VEDLEJŠÍ PÓDIA

SOBOTA 8. ČERVENCE

pódium na paloučku

12.30 Bistritsa

13.30 Považan

14.30 Svitanok

15.30 Soláň

16.30 Javořina

17.30 Radhošť

pódium u rybníčka

13.00 Volkstanzgruppe Loipersbach

14.00 Wałasi

15.00 Barunka

16.00 Malý Radhošť

17.00 Luženky a ženy z Lužné

NEDĚLE 9. ČERVENCE

pódium na paloučku

11.30 Volkstanzgruppe Loipersbach

12.30 DS Heleny Salichové

13.30 Vsacan

14.30 Wałasi

pódium u rybníčka

11.00 Bistritsa

12.00 Valášek

13.00 Mezříčan

14.00 Svitanok

15.00 Považan

DOPROVODNÉ PROGRAMY

SOBOTA 8. ČERVENCE

V rámci Rožnovského parního léta bude jezdit zpívající vlak. Odjezdy z Valašského Meziříčí v 9.50 a 13.10, z Rožnova pod Radhoštěm v 11.12 a 15.34. Vyhrává Muzika Katky Niklové.

Rožnovské slavnosti se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Záštitu nad festivalem převzali ministr kultury ČR Martin Baxa, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm Jan Kučera a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

VSTUPNÉ

základní: 160 Kč • snížené: 130 Kč • žáci: 70 Kč • rodinné: 320 Kč • zvíře: 40 Kč