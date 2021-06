Na úterním jednání zastupitelstva města zaznělo oznámení o rezignaci dvou členů rady města, přičemž jedním ze členů je místostarosta Jan Kučera. Ve své funkci tak skončí k datu 14. září 2021. Na zasedání se místostarosta vyjádřil a uvedl důvody, proč se k této rezignaci spolu s jeho straníkem Martinem Drápalem rozhodli.

„Důvodem rezignace je nefungující spolupráce v rámci koalice. Situace vznikla po krajských volbách, kdy se Radim Holiš stal hejtmanem Zlínského kraje. Požádali jsme kolegy z hnutí ANO o rychlé vyřešení situace a výměnu na pozici rožnovského starosty, na kterou měli z výsledku voleb nárok. Cílem bylo mít fungujícího starostu na plný úvazek. Hnutí ANO nepostavilo nového kandidáta a požádalo nás o variantu setrvání stávajícího starosty Radima Holiše na částečný úvazek a ustavení třetího místostarosty z hnutí ANO," uvedl místostarosta Jan Kučera.

"Ač se toto nastavení jevilo od počátku jako krkolomné a potencionálně nefunkční, byli jsme ochotni jej vyzkoušet. To jsme také v únoru tohoto roku na zastupitelstvu města deklarovali. Bohužel se postupně ukázalo, že řídit Zlínský kraj z pozice hejtmana a radnici Rožnova pod Radhoštěm z pozice starosty souběžně nelze. Trpí tím oba subjekty, zejména však město Rožnov pod Radhoštěm. Domníváme se, že veřejná pozice není privilegiem, ale náročným pracovním závazkem. Dnes jsme v situaci, kdy se nejvyšší vedení přepnulo do jakéhosi udržovacího módu do voleb. Zbývá však ještě téměř rok a půl. Podle našeho názoru tato situace zásadně neprospívá dalšímu rozvoji našeho města. To je pro nás jako Nezávislé Rožnováky nepřijatelné. Nejsme pro převraty ve formě odvolávání starosty. Respektujeme, že ANO vyhrálo volby v roce 2018 a má právo vést Rožnov. Jediným čestným krokem pro nás je odstoupení z pozic místostarosty, radního a z koalice. Tímto krokem rozvazujeme vítězi voleb ruce do dalších jednání při hledání partnera, který tento stav bude akceptovat,“ dodal Kučera.

„Chtěla bych kolegům poděkovat za šestiletou spolupráci v letech, kdy jsme spolu byli v koalici. Vedli jsme diskuze nad mnohými projekty, které ve výsledku byly mnohem lepší, než bylo původně plánováno, a to i díky názorovým střetům, ke kterým občas docházelo. Nezávislí Rožnováci oprávněně upozornili na nedostatečné, chybějící kapacity a občasné problémy a já budu trvat na doplnění funkčního týmu. V opačném případě bychom připravili gesční agendu k předání, hledání řešení jsme ale schopni věnovat nadcházející měsíc,“ uvedla místostarostka Kristýna Kosová.

K aktuální situaci se vyjádřil také starosta města Radim Holiš. „To, co jsme v dohodě z února NR -STAN slíbili, jsme plnili. Dokonce nám to bylo několikrát potvrzeno. Odchod z koalice jimi ohlášený včera na zastupitelstvu, chápeme jako reakci na nepřistoupení na jejich požadavek na pozici starosty pro stávajícího místostarostu Jana Kučeru. Zda tento krok opravdu hájí skutečné zájmy občanů nemám právo hodnotit. Ale tak to v politice dnes bohužel chodí. Hnutí ANO v Rožnově se mnou se s tím vyrovná a práci, kterou lidem v Rožnově slíbilo, dodělá. Řešení najdeme. Dobře to dopadne,“ doplnil starosta města.