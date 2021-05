V úterý 1. června se bude v mnoha zemích světa slavit Mezinárodní den dětí, jehož cílem je upozornit veřejnost na práva a potřeby nejmladší generace. Kulturní dům Kopřivnice ve spolupráci s Domem dětí Kopřivnice u této příležitosti pro děti každoročně připravují zábavně-soutěžní program, který nebude chybět ani letos!

Sedm stanovišť s různými soutěžními úkoly, za jejichž splnění čeká děti sladká odměna, bude připraveno v sadu E. Beneše, a to dopoledne od 9 do 11:30 a odpoledne od 14 do 16:30 hodin.

„Akci jsme museli přizpůsobit aktuální epidemické situaci, takže se letos budeme muset obejít bez vystoupení a hrát budou pouze reprodukované písničky pro děti. Stanoviště budou rozprostřena po celém parku a všechny příchozí žádáme o dodržování protiepidemických opatření. Přesto všechno se děti mají na co těšit a věříme, že nutná omezení oslavu jejich svátku nezkazí,“ uvedla produkční Kulturního domu Kopřivnice Lucie Krestová.

Den dětí v parku ale není jediným dárkem který kopřivnické děti dostanou. Symbolicky právě v tento den budou veřejnosti opět otevřeny zahrady místních mateřských škol. Harmonogram zpřístupnění jednotlivých zahrad zveřejníme po víkendu.