/VIDEO, FOTOGALERIE/ V Klimkovicích obnovují dvojici rybníků v parku P. Bezruče pod zámkem. Prostor je nepřístupný, ze všech stran obehnaný zábranami a páskami. Momentálně tu vysušují bahno, zpevňují a vykládají kamenivem břehy u hrází.

Revitalizace rybníků v Klimkovicích, 16. 4. 2024. | Video: Radek Luksza

Obnovu rybníků si vyžádal jejich nedobrý technický stav, kdy hrozilo protržení hrází a zaplavení kanálů, případně přilehlých ulic. Oba se revitalizují poprvé v historii lázeňského města.

„Vypouštění rybníků loni na podzim předcházel výlov všech ryb a jiných vodních živočichů, kteří se tu za uplynulých patnáct let přemnožili. Rybáři z místního spolku umístili kapry, amury, tolstolobiky, líny, candáty a štiky do nádrží podniku Chov ryb Jistebník. Menší kusy nabídli k prodeji veřejnosti, stejně jako vodní želvy, které nějaký chovatel vypustil do rybníků asi před pěti lety,“ popsala za klimkovickou radnici Ivana Gračková.

Vytěženo bylo zatím mnoho tun sedliny, která se v rybnících hromadila několik dekád. „Část bahna navezeme po vysušení na pozemek města, který má rozlohu osmi hektarů a v minulosti byl využíván k intenzivnímu zemědělství. Necháme tam vysadit stromy,“ informoval starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

Z rybníků je odvedena i zbytková voda – z Horního rourami z plastu a z Dolního samospádem pomocí vypouštěcího potrubí pod úrovní dna. „Po vyčištění dna se budou zpevňovat břehy u obou nádrží. Pak se podél hrází vysadí nové stromy, protože některé z těch původních se vyvracely do vodní hladiny a bylo zapotřebí je vykácet,“ poznamenala Ivana Gračková k rekonstrukci za celkem deset milionů korun.

Ryby se do zámeckých rybníků vrátí po dokončení revitalizace letos na podzim. Budou tam mít dokonce provzdušňovače, to aby získaly lepší přístup ke kyslíku. „V minulosti tuto potřebu pokrývali během kritických letních dnů klimkovičtí dobrovolní hasiči,“ doplnil starosta.

Klimkovičtí také vyšli vstříc návrhům Agentury ochrany ochrany a přírody, aby byla posílena fauna prospívající biodverzitě. Postup revitalizace tomu byl přizpůsoben. Na některých místech se vybudují takzvané litorály, tedy pozvolna šešikmené břehy, po nichž se budou moci pohybovat různí živočichové, mimo jiné žáby či vodní ptactvo. Uprostřed velkého rybníka by měl vzniknout ostrůvek k odpočinku opeřenců.

Rybníky jsou s lokalitou v Klimkovicích spjaty historicky. „Zachovala se mapa zámecké zahrady s vodní plochou z roku 1836. Na historické fotografii z roku 1930 lemovala jižní stranu hráze promenádní alej. Přestavbu zámecké zahrady na městský park realizovali v letech 1947 až 1955 místní zahradníci Josef Tisovský a Karel Vytřas. V roce 1951 se zřídil druhý, takzvaný kaprový rybník. V tomtéž roce se začaly v parku stavět hudební altán a taneční pavilon, které město dosud využívá ke společenským akcím,“ uzavřela Ivana Gračková.