Skautingu se Sára Božoňová věnuje šestým rokem a patří k sekci vodních skautů. „Vodní skaut dělá klasickou činnost jako pěší, ale má to obohacené o jízdu na vodě. Učí se uzly, šifry, ale také základy kanoistiky a jízdy v kajaku,“ vysvětluje Sára, studentka karvinského gymnázia.

Akční a všestranně nadaná dívka skautingu a jeho ideálům propadla. I proto se rozhodla své dovednosti zdokonalit a absolvovat tradiční zkoušku odvahy – Tři orlí pera. Aby ji skaut získal, musí vydržet 24 hodin bez jídla, v tichu a o samotě, navíc vodní skaut pouze jen v plavkách a s celtou.

Nové zkoušky mě posouvají, říká Sára

A když Sára zdolávala jednu zkoušku za druhou, výzva Lvího skauta jí přišla jako velká příležitost. „Já nešla po odznaku Lvího skauta cíleně. Poté, co jsem splnila odborky (nástroj, který skauty vede k rozvoji ve specializovaných dovednostech - pozn. aut.), pak Tři orlí pera, tak jsem si všimla na Facebooku, že někdo splnil Lvího skauta. To mě zaujalo. Zjistila jsem, že mi k tomu chybí jediná část. Věděla jsem, že to bude dlouhá cesta, ale řekla jsme si, proč to nezkusit. Aspoň se zase něco nového naučím,“ vypráví nositelka jednoho z nejvyšších skautských odznaků.

Říká, že je to její vnitřní motivace. „Přirovnala bych to k hokejistům, kteří se chtějí stále zlepšovat, aby to dotáhli na hokejový Olymp - do NHL. Mě skauting moc baví, posouvá mě a nabyté zkušenosti pak můžu předávat dětem,“ vysvětluje dívka, která má v plánu jít po maturitě studovat vysokou školu, konkrétně obor zdravotní záchranář. Dlouho prý nevěděla, co chce v životě dělat. „Skauting mi jasně ukázal cestu,“ usmívá se karvinská skautka.