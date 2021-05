O úmyslu obce znovu postavit kapličku, která stála na výjezdu ze Sedlnic směrem na Bartošovice hovořil pro Deník Josef Odstrčil z Turistického a Informačního centra Sněženka v Sedlnicích.

„Loni jsme odkryli kamenné základy té kapličky, na místě jsme dokonce našli vojenskou přilbu,“ sdělil Josef Odstrčil a dodal, že měli v plánu navézt k místu hromadu cihel a při bienále umělců, kteří se měli sjet na akci Ceny Miroslava Moravce mohla stavba kapličky začít. Jenže kvůli opatřením spojeným s pandemii koronaviru covid-19 se akce neuskutečnila.

„Ta naše představa trvá. Chceme, aby si to postavili samotní občané. Aby si tam každý dal svou cihlu,“ doplnil Josef Odstrčil s tím, že v současné době je nutné dořešit ještě majetkové záležitosti v místě a jakmile to situace umožní, mohla by se uskutečnit i akce se zahájením stavby.

V místě, kde kaplička stála, je informační tabule, z níž se čtenář doví, že kaplička neměla pojmenování. Vyznačovala ale hranici dvou panství – sedlnického a bartošovického a kartografové ji zaznamenali už v prvním mapování Moravy, které se uskutečnilo v letech 1764 až 1768. Ještě v padesátých letech se o kapličku starali lidé z jejího okolí, kteří na ní opravili střehu, omítli ji znovu a vymalovali.

„Potom už přišla doba, která těmto objektům nepřála,“ naznačil Josef Odstrčil. Zkáza kapličky začala počátkem 60. let minulého století, kdy se okolo silnice hloubily hluboké příkopy.

„Odkopáním zeminy, nebo nešetrným či úmyslným zásahem nějakého stroje se kaplička vychýlila,“ píše v textu na informační tabuli kronikářka Sedlnic Růžena Marková. Torzo kapličky stálo u silnice ještě v roce 1983, stavba se ale stále více nakláněla, až se zbortila. Kdo sutiny odklidil, zda zemědělské družstvo, silničáři nebo lidé z okolí, se kronikářce nepodařilo zjistit.