Zájemci o kotlíkové dotace v Kopřivnici by si tento týden neměli nechat ujít seminář věnovaný právě této problematice.

Ilustrační foto. | Foto: Eva Kořínková

Ten se uskuteční ve středu 9. srpna od 16 do 18 hodin v zasedací místnosti v 10. patře kopřivnické radnice.

„V úvodu budou zájemcům o dotaci představeny podmínky a způsoby podávání žádostí, a to pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Následovat budou individuální konzultace, při kterých lidé zjistí vše, co by mohli potřebovat,“ přiblížila program semináře Alena Šimečková z odboru životního prostředí.

Dotaci ve druhé výzvě bude možné získat jak na automatické kombinované kotle, tak také na plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu anebo na tepelná čerpadla.