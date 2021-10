Osmiletý verdikt není pravomocný. Obžalovaný, kterému hrozilo pět až deset let, se proti němu na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu k vyjádření. Konečné slovo bude mít Vrchní soud v Olomouci.

„Nabídl jí, aby si jej vzala a starala se o něj,“ uvedl státní zástupce. Juraj M. celou diskusi zaslechl a podle žalobce staršího muže napadl. Zasadil mu několik ran pěstí. Seniorovi se udělalo špatně a šel spát. Později po probuzení zamířil zpět do pokoje, kde do něj podle státního zástupce Juraj M. strčil.

K činu došlo vloni v září na Novojičínsku. Nyní padl rozsudek. Ostravský krajský soud Juraji M. za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti vyměřil osm let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Na okamžité vzplanutí lásky umocněné sledováním choulostivých filmů doplatil sedmdesátiletý muž z Novojičínska. S kamarádem Jurajem M. (54 let) a jeho tehdejší partnerkou (40 let) popíjeli alkohol. Když se zdálo, že jeho známý usnul, nabídl ženě manželství. Ráno byl nalezen mrtvý. Podle Krajského soudu v Ostravě ho o život připravil Juraj M., který zřejmě slova o sňatku slyšel a soka napadl.

