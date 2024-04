Nový domov buduje Moravskoslezský kraj od konce roku 2021, aktuálně se stavba dokončuje a připravuje se spuštění provozu domova jako nové krajské příspěvkové organizace. Slavnostní otevření je naplánováno na 18. červen.

„Poptávka po místech v domovech, které pečují o seniory či potřebné, narůstá nejen v našem kraji. Kontinuálně se snažíme zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, ale také zvyšovat kapacity sociálních zařízení. V tomto ohledu je zřízení nového domova v Kopřivnici skutečně zásadním krokem. Je to vůbec první domov, který Moravskoslezský kraj vybuduje. Věřím, že zde nabídneme zázemí a péči na vysoce profesionální, ale také vstřícné a lidské úrovni,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblasti Jiří Navrátil s tím, že celková kapacita domova bude 84 lůžek, z nich 32 bude v domově pro seniory a 52 v domově se zvláštním režimem.

Přijímání žádostí bude zahájeno 15. 4. 2024, a to buď elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem na adresu dpbh@po-msk.cz), nebo poštou na adresu Domov pod Bílou Horou, Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, nebo v tomto dočasném sídle organizace osobně. Osobní odevzdání přihlášky je možné na podatelně nebo v kanceláři sociálních pracovnic v pondělky a středy od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin a také v úterky od 8 hodin do 11:30.

Domov pro seniory, kteří potřebují pomoc

„Na začátku minulého roku vznikla nová krajská příspěvková organizace Domov pod Bílou horou. Její vedení bylo v kontaktu se stavebním dozorem i zhotovitelem stavby, ale zejména se věnovalo všem potřebným přípravám, aby letos v červenci mohl domov začít sloužit lidem. Bylo potřeba najít pracovníky domova a nastavit jeho provoz. Zatím přípravy i stavba pokračují podle harmonogramu a bez zásadních potíží, takže věřím, že budou dodrženy všechny termíny, které jsme si stanovili. Domov slavnostně otevřeme 18. června, jeho provoz se spustí v červenci,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

