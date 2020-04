Tak tomu nyní bylo ve všech městech a obcích, kde je mají, kvůli nařízení vlády. Nyní už se situace zlepšuje. V úterý 7. dubna otevřeli sběrný dvůr v Odrách, kde bude otevřený v úterky a čtvrtky od 9 do 17 hodin, v soboty od 8 do 12 hodin.

Od středy 8. dubna otevírají separační dvůr na Palackého ulici v Novém Jičíně. Město upozorňuje, že příjem odpadu bude probíhat v režimu karanténních opatření, tedy s povinnou rouškou, vstup nebo vjezd bude umožněn pouze po jednotlivcích.

Otevřeno je od pondělí do pátku v době od 8 do 17 hodin s výjimkou polední pauzy v době od 11.30 do 12 hodin. V sobotu je otevřeno od 8 do 12 hodin. Téměř stejně to mají od 8. dubna ve sběrném dvoře v Příboře, jediný rozdíl je v polední přestávce, která je ve všedních dnech od 11 do 12 hodin. Také tam vyžadují dodržování vládního nařízení, například odstup 2 metry od jiné osoby.