/FOTOGALERIE/ Retrospektivní projekt Deníku, seriál Jak jsme žili, který již delší dobu vychází v tištěném vydání, sklízí velký ohlas u čtenářů, rozhodli jsme se nyní postupně jeho díly zveřejnit i na našem webu.

Oslava 100. výročí existence dechové hudby v Petřvaldě v roce 1988. | Foto: archiv

V dalším díle o životě na Novojičínsku jsme zavítali do Petřvaldu. V případě, že máte ve svém archivu zajímavé fotky z minulosti ze své obce a chtěli byste je zveřejnit, pošlete je na e-mail ivan.pavelek@denik.cz, případně je doručte do novojičínské redakce Deníku v ulici Dolní brána 10. Ideální je počet šesti fotografií, tolik jich vejde do tištěné verze Deníku.