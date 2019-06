Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm připomněla, že ještě před otevřením areálu pro sezonu 2019 se uskutečnily přípravné práce, které zahrnovaly opravy a nátěry laviček, mostu nad bazénem, běžné údržbové práce a rekonstrukci brodítka ke skluzavce a tobogánu.

„Pro návštěvníky je tak připraveno nejen koupání, houpací vodní jeskyně, skluzavka a tobogán, ale tradičně také beachvolejbalové hřiště, tři stoly na stolní tenis a pro nejmenší pískoviště se skluzavkou,“ sdělila Iva Vašendová a doplnila, že pravidelně se bude konat aqua aerobic.

Jiří Štefek, jenž je vedoucím složky Městská sportovní zařízení připomněl jednu zajímavost, která se týká frenštátského aquaparku. „Tou je originální funkční zvon ve věžičce vstupní budovy, který pochází ze zvonařské dílny z Brodku u Přerova. Zvoní pravidelně v dobu otevření areálu i při závěru koupání,“ uvedl Jiří Štefek.

Aquapark bude otevřen až do 1. září. Základní celodenní vstupné činí 110 korun za dospělého, 80 korun za děti a mládež do 18 let a 70 korun zaplatí senioři. Zájemci si mohou zakoupit zvýhodněné permanentky na pět či deset vstupů.

V roce 2018 byl aquapark otevřen 101 dní, ve kterých jej navštívilo 44 929 návštěvníků, což je skoro o 20 % více než v roce 2017.

„Určitě k tomu přispělo velmi teplé a slunečné počasí. Během sezony bylo 54 slunečných dní, což bylo nevíce za poslední čtyři roky," doplnil Jiří Štefek.

Na Novojičínsku zahájí o víkendu provoz rovněž koupaliště RICCO v Příboře. Poprvé bude otevřené v sobotu 1.června od 9 hodin. Všechny služby již budou k dispozici, včetně chatiček, stanových míst a také míst pro karavany.