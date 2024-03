Na spanilou jízdu nablýskaných motocyklových a automobilových veteránů se mohou těšit 28. dubna příznivci z Novojičínska a okolí. Z Přerova totiž vyjede třetí ročník akce Ze zámku na hrad. Odstartuje v 9 hodin na Horním náměstí v Přerově výstavou historických vozidel předválečné výroby.

Veteráni se rozloučili se sezonou, Lipník | Video: Petra Poláková - Uvírová

Návštěvníci se mohou pokochat stovkou nablýskaných mašinek, užijí si vystoupení Dětského pěveckého sboru Vocantes a náladu zpestří také taneční skupina Petra Pavlíka.

„Na třetí ročník akce jsme se rozhodli pozvat majitele strojů, vyrobených do roku 1945. Zájem účastníků je totiž rok od roku větší, takže jsme museli jejich počet limitovat. I tak do Přerova dorazí kolem stovky motocyklů a historických vozidel. Chystá se k nám třeba osmaosmdesátiletá Libuše Šulcová, majitelka motocyklu BSA 770 z roku 1928 se sidecarou. Je to manželka syna přímých dovozců BSA do České republiky. Z Českých Budějovic dorazí také cestovatel Petr Hošťálek, který sbírá motocykly. Na startu bude po pauze i Panhard Levassor ze sbírky Jirky Kratochvíla, což je automobil z roku 1917,“ vyjmenoval Jiří Zemánek z pořadatelského Oldtimer clubu Helfštýn.

Návštěvníci budou moci obdivovat také aerovky, pragovky, tatry, velké zastoupení mají i motocykly Harley-Davidson, Indian a další značky. Výstava na Horním náměstí potrvá do 11 hodin a po ocenění nejelegantnějšího vozidla a motocyklu primátorem města se vydá kolona nablýskaných veteránů na sto kilometrů dlouhou trasu.

Ta povede ze zámku na hrad Helfštýn po trase přes Dřevohostice, Bystřici pod Hostýnem, Kunovice, Kelč, Opatovice a Hranice. „Počítáme se zastávkou v Dřevohosticích a na Helfštýn by měly historické stroje dorazit kolem 14. hodiny. Měl by to být krásný veteránský svátek - chceme jet po stopách Helfštýnského okruhu, na což se spousta lidí těší,“ doplnil Zemánek.

Veteránská sezona pokračuje v květnu mezinárodní výstavou v rakouském Tullnu, které se členové Oldtimer clubu Helfštýn tradičně účastní. „Akce se uskuteční 4. a 5. května a náš klub zde vystaví své krásné stroje. Po čtyřiceti letech tu bude mít svou premiéru vůz Peugeot z roku 1918 našeho člena Boba Honzíka z Hranic,“ zmínil.

Milovníci létání a nablýskaných strojů si v květnu užijí také další oblíbenou akci Air-Auto-Moto Veteranfest Drahotuše, který se uskuteční 25. května od 9 hodin na letišti v Drahotuších. Kromě historických vozidel a letounů bude k vidění také vojenská a zemědělská technika.

„Dopoledne vždy patří historickým vozidlům, odpoledne budou oblohu brázdit letouny a lidé si užijí ukázky letecké akrobacie. Kolona vozidel zamíří na spanilou jízdu směrem do Kelče. Očekáváme, že na setkání dorazí na tři sta vozidel do roku výroby 1970 a na čtyři desítky letounů,“ uzavřel Zemánek.