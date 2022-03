Až do 13. července potrvají práce v katastru Starého Jičína. Kvůli práci na údržbě mostu na silnici III/0482 je v místní části Jičina nutná opatrnost, v další části Jičíny je do uvedeného termínu jedna místní komunikace zcela uzavřená.

S omezením musí počítat také řidiči projíždějící Kopřivnicí, kde v pondělí 28. března začala přestavba křižovatky ulic Školní, Obránců míru a Francouzská na kruhový objezd. Práce jsou plánované na maximálně 80 dní.

Od loňského května probíhá přestavba rychlostní silnice R48 na dálnici D48 mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Ve směru od Šenova u Nového Jičína na Bělotín je v současné době vozovka zúžená na jeden pruh, levý jízdní pruh bude uzavřen, v pravém jízdním pruhu bude obousměrný provoz. Omezení má trvat do letošního 30. srpna. V úseku platí omezení rychlosti. Na stejné silnici ve směru od Nového Jičína na Frýdek-Místek probíhají od poloviny března práce za odbočkou na obec Rybí. Ředitelství silnic a dálnic zde provádí úpravu napojení komunikací D/48 a I/48. Tyto práce by měly skončit 17. května.

Od 21. března platí omezení na silnici III/46420 v Hladkých Životicích. Kvůli stavebním pracím v Oderské ulici je uzavřen most. Řidiči tudy neprojedou, ve směrech na Pustějov, Kujavy či Hladké Životice budou muset zvolit některou z objízdných tras. Uzavírka je plánovaná do 6. září 2022.

Na komplikace se budou muset připravit obyvatelé a návštěvníci Štramberka. Starostka města Andrea Hlávková por Deník sdělila, že do zahájení turistické sezony chtějí stihnout opravy tří místních komunikací. „Nejprve se bude opravovat úsek od Palárny po jednosměrku, potom cesta na Horečku a třetí úsek je od zdravotního střediska pod městský úřad. Bude to dělané na dvě etapy,“ upozornila starostka Andrea Hlávková s tím, že první etapa by měla začít 19. dubna. Další etapa by měla být od začátku května zhruba do 16. května.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má v plánu prací opravu povrchu vozovky na dálnici D1 v úseku km 296,3 – 341,5. „Během opravy dojde na výměnu krytových vrstev, případnou sanaci podkladní vrstvy, lokální výšková korekci nivelety, sanaci říms, obnovu přídlažby mostů či obnovu vodorovného značení. Vzniknou nové přejezdy středního dělícího pásu. Upraveno bude vedení nízké napětí,“ stojí mimo jiné na webových stránkách ŘSD s tím, že v kilometru 316 také dojde na sanaci svahu, který se sesouvá.

Jako důvod k opravě ŘSD uvádí, že asfaltová vozovka v uvedených úsecích vykazuje četné poruchy - výtluky, příčné a podélné nerovnosti a výškové nerovnosti na přechodech z rozdílných materiálů.