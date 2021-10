Doslova jako na smilování čekají v Jablůnce na slibovanou stavbu nového úseku rychlostní silnice, která má odklonit dopravu z centra této dvoutisícové vesnice. Místní už ani nepočítají, kolikrát se plánovaná investice odkládala, zatímco jim dál denně život znepříjemňuje hluk, smog a prach z tisíců aut, která projíždějí pod jejich okny.

Jablůnka - Jablůnkou prochází frekventovaná silnice I/57. Vesnicí projede osmnáct tisíc aut denně. | Foto: Deník/Michal Burda

„Ta cesta… To je to, co nás trápí nejvíc… Nemáme ale nikde dovolání,“ povzdechne si starosta Jablůnky Čeněk Hajný.