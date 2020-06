Další komplikace mohou očekávat řidiči na Novojičínsku. V pondělí 29. června začne oprava povrchu silnice III/04815 vedoucí od konce katastrálního území Loučky do Bernartic nad Odrou. Ve směru od Loučky bude k začátku obce Bernartice nad Odrou silnice zcela neprůjezdná.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

V termínech od 29. června do 10. července, od 20. července do 16. srpna, od 26. srpna do 31. srpna a od 1. září do 30. září bude silnice v obci Bernartice nad Odrou, v úseku od křížení Bernartické ulice, značené jako silnice III/05715, se silnicí III/04815 vedoucí do Loučky) až po konec obce Bernartice nad Odrou, zcela uzavřena, avšak s výjimkou autobusů a vozidel dopravní obsluhy. V termínech od 11. července do 19. července a od 17. srpna do 25. srpna bude celý opravovaný úsek komunikací zcela uzavřen pro všechna vozidla včetně autobusů a dopravní obsluhy. Objízdná trasa povede přes Starý Jičín po silnici I/48 do Nového Jičína, přes Šenov u Nového Jičína na Bernartice nad Odrou a zpět.