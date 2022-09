K Síni slávy Petry Kvitové se vyjádřil rovněž Radek Jaborský, předseda kontrolního výboru, jenž kritizoval výši pronájmu vystavených exponátů. „To jsou částky nehorázné, máme pochybnosti, jestli by nebylo levnější pořídit si to od nějaké firmy, ale už bylo pozdě něco s tím dělat.

Řekl, že si jako kontrolní výbor obešli nosiče a nahlédli se svolením pracovnic informačního centra do prostor síně. „Velice nám tam ale chybí Návštěvní kniha, kde by lidé mohli zapisovat své dojmy. Vzhledem k tomu, jaká tam už byla návštěvnost, to velice chybí. Myslíme si, že to je hodně velká chyba,“ podotkl Radek Jaborský.

Celkové náklady na vybudování Síně slávy Petry Kvitové, byly 3,1 milionu korun, z toho 300 tisíc korun činila dotace. Součástí projektu bylo i vybavení kavárny stolovým vnitřním a venkovním zařízením. Město investovalo dalších zhruba 400 tisíc korun do technologického vybavení kavárny a dalších asi 230 tisíc korun do úpravy elektrosystému, realizace wifi připojení pro síň a kamerového zabezpečovacího systému.

Do konce září je Síň slávy Petry Kvitové otevřena s výjimkou pondělí každý den od 10 do 17 hodin, v neděli do 15 hodin.