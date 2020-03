Nedostatek roušek vyvolal velkou vlnu solidarity. Na facebooku se objevily skupiny i jednotlivci s nabídkou roušek ušitých doma, stejně tak se tam objevují prosby o výrobu roušek. Jednou z nejaktivnějších skupin je ta s názvem Roušky pro Bílovec.

Ve středu 18. března měla v 8.30 hodin 169 členů, hodinu na to již 175. V záhlaví stránky stojí, že skupina je vytvořena z důvodu sjednocení informací potřeb roušek v Bílovci. Zájem o roušky je obrovský, což dokumentuje například vyjádření Zuzany Horákové.

„Momentálně to u Horáků vypadá už třetí den takto, prosím o trpělivost, nepište mi soukromé zprávy!!! Nestíhám odepisovat. Nejsem robot, omlouvám se. Funguje to tady jak má, díky všem kdo se zapojili!!!,“ píše Zuzana Horáková a přidává několik fotografií.

Hned v dalším vzkazu je prosba pisatelky, která potřebuje deset roušek a ptá se, zda by to šlo. Hned se jí dostává odpovědi od pisatelky, jež je pod nickem Pawliczka Stojkovova, že má doma roušky ušité. Aktivitu lidí velmi oceňuje starostka Bílovce Renata Mikolašová.

„Když vidím tu solidaritu lidí, kteří šijí po večerech, neskutečně mě to nabíjí energií,“ uvedla s tím, že díky skupině Roušky pro Bílovec je ve městě dobrá informovanost o potřebách obyvatel.

V Odrách začaly šít roušky dvě firmy, v úterý pracovníci městského úřadu rozvezli 300 textilních roušek do obchodů, institucí, na čerpací stanice a další místa.

„Zítra kolem 12 hodiny budou na informačním centru přes okno rozdávány další textilní roušky. Kdo bude mít cestu do města a nemá roušku - stavte se. Ale jen při důležité cestě!!! Roušky průběžně budou, tak nevycházejte mezi lidi bez jiného důvodu!!!“ vzkazují zástupci města na facebookových stránkách města. Mimo to ve městě také vznikla skupina Roušky por Odry, která měla ve středu dopoledne 71 členů, ale, bohužel, byla jako uzavřená skupina.

Také ve skupině Studénka – diskuzní fórum o všem ve městě je možno číst o těch, kteří doma šijí roušky, někteří podle diskuzí hodně. Vypadají například následovně: „Kde prosím seženu ve Studénce roušku? Děkuji za nabídku.“ Mezi komentáři, které na žádost reagují odpovídá jedna z pisatelek: „ já ti ji ušiju, ale až zítra , dneska už jsem jich šila pro celou rodinu a už néééé.“

Ve Frenštátě pod Radhoštěm se ujali šití roušek zaměstnanci CVČ Astra. Jak uvádějí na svých stránkách v úterý rozprostřeli plátna, rozmotali nítě, nastartovali šicí stroje a pustili se do práce. Městskému úřadu věnovali pro ty, kdo jsou „v první linii“ osmdesát a ve výrobě chtějí pokračovat.

V Novém Jičíně se pustila do šití roušek Charita Nový Jičín, která je po dohodě s městem bude distribuovat potřebným, roušky začaly šít také pracovnice městské knihovny v Novém Jičíně, k nimž se připojila například ředitelka novojičínského městského kulturního střediska Iva Pollaková.

Kapacity šiček, pro výrobu roušek pro zaměstnance závodů v Novém Jičíně a Strakonicích uvolnil na dočasnou dobu podnik TONAK. Ten však nedistribuuje třetím stranám.

K TÉMATU

Město shromáždí roušky

Sběrné místo pro ušité roušky od dobrovolníků zřídilo město Frenštát pod Radhoštěm. Roušky mohou lidé nosit do budovy krytého bazénu od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin. Tam budou přinesené roušky sterilizovány a v první fázi budou poskytnuty zaměstnancům města, kteří zajišťují činnosti v souvislosti s krizovými opatřeními, karanténou osob či nezbytným chodem města jako jsou strážníci, pečovatelky hasiči a další. Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin uvedl, že někteří občané již doma ušité roušky městu nabídli, stále to však nestačí. „Obracíme se tak s prosbou na občany, kteří v rámci dobrovolnictví mohou a chtějí městu darovat ušité roušky, že tyto mohou donést na krytý bazén a roušky budou. Každá rouška se počítá,“ poznamenal Miroslav Halatin. Město má v současné době objednané opakovaně použitelné roušky, které by měly být dodány v průběhu příštích dnů.