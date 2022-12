Z Kopřivnice, Nového Jičína i Příbora rovnou do Beskyd. Skibus se vrací!

Do jízdních řádů se opět vrátí oblíbený skibus Beskydy. Lyžaři i turisté z Kopřivnice, Nového Jičína i Příbora tak budou moci o víkendech i během svátků vyrazit do hor pohodlně a bez přestupů. Půjde o jediný přímý spoj do Beskyd.

Lyžařský areál Ski Bílá v Beskydech, 17. prosince 2022, Bílá. | Video: Deník/Vladimír Pryček