Jeho specializací bylo vloupání do garáží a rodinných domů na Novojičínsku. Aby se dostal do cíle, měl skákat přes ploty či zdolávat střechy. Byl ale také docela zapomnětlivý.

Při svých akcích se mu třeba podařilo zanechat v garáži, kam se vloupal, svůj batoh i s občanským průkazem. Při jiné vloupačce zase v jednom z domů odcizil reproduktor, aby ho pak zanechal v jiném domě…

Do hledáčku novojičínských policistů se v posledních dvou měsících dostal 29letý muž, kterého v minulých dnech zadrželi a předali kolegům kriminalistům.

„Od začátku června policisté evidují celkem devět skutků, které má mít na svědomí dnes již obviněný muž. Do garáží a rodinných domů se měl dostávat použitím hrubé síly, rozbitím či páčením oken a dveří. Poté měl odcizit vše, co se dalo zpeněžit - od nářadí, vrtaček, brusek, kompresoru přes televizory, fotoaparáty, kamery či hodinky až po alkohol,“ přibližovala policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Občanka v zapomenutém batohu

V jednom případě si z garáže kromě televizoru odnesl dokonce pět lahví investičních rumů. Jelikož se mu tyto věci nevešly do batohu, nacpal je do tašky, kterou v garáži nalezl. Ke své smůle však na místě zapomněl svůj batoh, kde měl kromě věcí pocházejících z předešlých krádeží i svůj občanský průkaz.

„Některé láhve měl pak prodat známému, kterému zatajil, že pochází z trestné činnosti. Další měl sám zkonzumovat,“ doplnila Kubzová.

V jiném případě se měl v průběhu jedné noci vloupat, nebo se o to aspoň pokusit, hned do tří rodinných domů. Nakonec si neodnesl nic. V jednom sice odcizil reproduktor, jenže když byl vyrušen majitelem, chtěl se dostat přes okno do sousedního domu, a při tom mu reproduktor vypadl do bytu druhého domu.

„Za vinu je mu kladena také krádež kabelky s osobními doklady a platební kartou, ze které měl následně učinit několik plateb v obchodě,“ dodala Kateřina Kubzová z Policie ČR.

Necháš toho!

V posledním případě se měl vloupat do domu, jehož majitelé byli v té době zrovna na dovolené. To ovšem nevěděl, že mají doma nainstalovaný kamerový systém i s reproduktorem. Když majitel na kameře zaznamenal pohyb „nechtěného hosta“, který mu zrovna prohledává dům, okřikl ho přes reproduktor. Vyplašený zloděj tak s prázdnou z místa utekl.

close info Zdroj: se svolením PČR zoom_in Rozbité dveře.

„Majitel ihned kontaktoval strážce zákona a zaslal jim fotografie z kamerových záznamů. Pro policisty nebylo překvapením, že je na nich jim dobře známý recidivista. Státní zástupce udělil souhlas s jeho zadržením a do tří hodin od oznámení vloupání policisté podezřelého zadrželi nedaleko místa činu,“ uvedla Kateřina Kubzová.

Novojičínští kriminalisté muže obvinili hned z několika trestných činů, a to krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Odcizením věcí měl způsobit škodu více jak 62 tisíc korun a přes 18 tisíc korun poškozením. Obviněný se ke skutkům doznal, při výslechu dokonce přiznal vloupání do dalšího objektu, které ještě nebylo nahlášeno. Některé z odcizených věcí měl prodat a získané peníze použít na obstarání drog a jídla.

Další věci měl ukrýt na místě, na které následně navedl policisty. Část lupu tak mohla být vrácena svým majitelům. U obviněného byl soudem akceptován návrh na vzetí do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.