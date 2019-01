Fulnek /FOTOGALERIE/ - Každých pět let si žáci i učitelé připomínají založení školy Jana Ámose Komenského ve Fulneku. Letošní oslavy připadly na sobotu 20. června a spojily příjemné s užitečným. Návštěvníci se seznámili s chodem a vybaveností školy a zároveň si mohli zasoutěžit či se zúčastnit přehlídky dovedností žáků školy.

Program oslav by se dal rozdělit do tří částí. Vše zahájil Den otevřených dveří, kdy se mohli rodiče, prarodiče i děti projít po škole, prohlédnout si učebny a jejich vybavení. „Samozřejmě je to i forma prezentace školy. Letos už máme zápis do prvních tříd ukončen, ale chtěli bychom rodičům přiblížit prostředí školy. Hlavně tedy těm, kteří mají malé děti, které se do první třídy teprve chystají,“ sdělila ředitelka školy Karla Exnerová. Se svými projekty vystoupili také žáci osmých tříd. Návštěvníky školy zasvětili například do hospodářských a politických podmínek vybraných států.

V tematicky zaměřených učebnách byly připraveny různé soutěže a poznávací hry. Zájemci mohli také hlasovat o nejkrásnější mozaiku na stěnách chodby vyššího stupně. K vidění byly i dobové fotografie, které zachycovaly historii základní školy od jejich začátků. „Škola jako taková je krásná. Moc se mi to tady líbí, kluci si připravili výklad o svém státu, dost mě překvapili. Je to tady moderně zařízené, pokrok se nedá zastavit,“ zasmál se bývalý ředitel školy Miroslav Kopřiva, který v současné době působí také v zastupitelstvu města a na oslavy se přišel samozřejmě také podívat.

Druhou část programu tvořila školní akademie. Na té se předvedly zájmové kroužky základní školy. Poslední, večerní akce, se nesla v duchu vzpomínek a setkání. Červnová noc totiž znamenala pro řadu pracovníků školy i jejích dávných absolventů příležitost, znovu se sejít, zavzpomínat či se jen tak pobavit u dobré hudby.