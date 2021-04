Ředitel školy Radek Hendrych se se mnou zdraví a ukazuje mi místnost, kterou škola vyhradila pro děti, které mají obavy, že by testování na případnou přítomnost viru covid-19 samy nezvládly. Uvnitř je dívenka s tatínkem a dvě školní pracovnice. Dívka vše bez problémů zvládá.

Ředitel Hendrych přechází ke vchodovým dveřím a zve žáky do školy. „Pojďte dál. Normálně běžte do tříd,“ říká. U mnoha školáků je vidět, že už se nemohli dočkat. Vždyť své spolužáky neviděli zhruba čtrnáct týdnů. Škola mezitím pořád fungovala, protože zajišťovala výuku pro děti zaměstnanců v integrovaném systému. „Měli jsme tady asi deset dětí, pak ale pak musely zavřít školky a nám tady stoupl počet dětí asi na dvojnásobek. Pro ty ze školky jsme tady stěhovali postele,“ pokračuje Radek Hendrych.

Přichází maminka s dcerkou, která má také obavy z odběru. Jdou do vyhrazené místnosti, kde opět vše probíhá bez potíží. Zakrátko se s Radkem Hendrychem přesunujeme do 3.a třídy Tam se, stejně jako v dalších třídách, mají děti testovat společně. Ředitel Hendrych nejprve pouští instruktážní video, asistentka pedagoga mezitím do lavic rozděluje potřebné instrumenty.

Na všech základních školách opět začala v pondělí 12. dubna 2021 výuka. Zatím pro I. stupeň. Podmínkou pro účast na vyučování byl negativní test na přítomnost viru covid-19. Takto to vypadalo v ZŠ Komenského v Odrách.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Pak už se slova ujímá třídní učitelka Jarmila Hladná, která děti názorně instruuje, co a jak mají udělat. Pro lepší představivost asistentka pedagoga předvádí, jak použít testovací tyčinku. Všechny děti to zvládají, stejně jako přenos vzorku do nádobky v níž se vytvoří testovací tekutina. Teď už zbývá chvíli počkat, kápnout vzorek na test a počkat na výsledek.

Nedlouho poté, co jsem opustil Komenského školu v Odrách, mi její ředitel Radek Henrych posílá SMS zprávu: „Všichni negativní.“